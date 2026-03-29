Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf

Rubio: Ziele auch ohne Bodentruppen zu erreichen

US-Außenminister Marco Rubio hatte am Freitag erklärt, Washington könne seine Ziele im Iran auch ohne den Einsatz von Bodentruppen erreichen. Trump hält sich bei dem Thema dagegen seit Wochen bedeckt. Mehrere US-Medien berichteten, der Präsident erwäge die Entsendung von mindestens 10.000 weiteren US-Soldaten an den Golf.

Die USA und Israel haben vor rund vier Wochen den Krieg gegen den Iran gestartet. Seit Beginn der Attacken wurden laut Angaben von Centcom mehr als 11.000 Ziele durch die US-Trupppen im Iran getroffen. Mehr als 150 Schiffe der Marine Teherans seien beschädigt oder zerstört worden.