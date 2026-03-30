Trump: „Würde am liebsten das Öl im Iran nehmen“

Israels Armee: Erneut Drohnen der Houthi-Miliz abgefangen

Die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz im Jemen griff Israel erneut mit Drohnen an. Es seien zwei Drohnen aus dem Jemen abgefangen worden, teilte die israelische Armee in der Nacht auf Montag mit. Die islamistische Houthi-Miliz war am Samstag an der Seite Teherans in den vor einem Monat von Israel und den USA gegen den Iran begonnenen Krieg eingetreten. Innerhalb von kurzen Abständen feuerten die Houthi Raketen und Drohnen auf Israel ab, die jedoch nach israelischen Armeeangaben allesamt abgefangen wurden. Die Miliz kontrolliert weite Teile des Jemens und erhält von der iranischen Führung militärische Unterstützung. Während des Gaza-Kriegs hatte sie Israel regelmäßig beschossen.