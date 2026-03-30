Iran-Krieg: Auch Griechenland bangt um Tourismus

Europäische Märkte im Blick

Der zypriotische Tourismusminister Kostas Koumis betont, dass besonders der Wegfall wichtiger Quellmärkte wie Israel und mehrerer arabischer Staaten problematisch sei. Auch die zunehmende Zurückhaltung europäischer Urlauber und steigende Flugpreise belasteten die Nachfrage. Nach den Briten zählen Touristen aus Israel zu den zweitgrößten Besuchergruppen auf Zypern.

Sicherheitsvorfälle belasten Image

Für zusätzliche Unsicherheit sorgte Anfang März eine Drohne iranischer Bauart, die den britischen Luftwaffenstützpunkt RAF Akrotiri nahe Limassol traf und leichten Schaden anrichtete. Beobachter sehen in solchen Vorfällen eine Belastung des Images der Insel. Geografisch liegt Zypern nur 150 bis 250 Kilometer von Israel und dem Libanon entfernt. Damit ist die Insel der EU-Staat, der der Krisenregion am nächsten liegt. Eine Nähe, die die Tourismusbranche besonders sensibel für politische Entwicklungen macht.