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Vor Urlaubssaison

Iran-Krieg: Auch Griechenland bangt um Tourismus

Außenpolitik
30.03.2026 08:47
Viele Menschen überlegen sich heuer zweimal, wohin der Urlaub gehen soll.
Viele Menschen überlegen sich heuer zweimal, wohin der Urlaub gehen soll.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kurz vor Beginn der Urlaubssaison spürte neben Zypern auch Griechenland die Folgen des Krieges im Nahen Osten. In Athen stocken die Buchungen, Urlauber sind verunsichert. Zypern reagiert indes mit einem umfangreichen Hilfspaket.

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Während direkte Gefahren in Griechenland kaum zu spüren sind, sorgt die Unsicherheit über steigende Kosten und wirtschaftliche Entwicklungen bei vielen Hotels für Sorgenfalten. Auf Zypern hingegen wirkt sich die Nähe zur Krisenregion stärker aus – und die Branche empfindet die Folgen des Krieges intensiver.

Buchungen in Griechenland stocken
In Athen beobachten Branchenvertreter eine spürbare Verlangsamung bei den Reservierungen. Viele Urlauber zögern und warten ab, wie sich die wirtschaftliche Lage weiterentwickelt, sagen Reiseagenturen und Hoteliers. Griechenlands Tourismusministerin Olga Kefalogianni sprach im Rundfunk von der psychologischen Belastung durch den Krieg. Zugleich verwies sie auf die Erfahrung der Branche im Umgang mit Krisen. Mögliche Chancen sieht sie in einer Verschiebung der Reiseströme: Urlauber könnten sich in der aktuellen Lage auf als sicher geltende Ziele konzentrieren – darunter Griechenland, das weit von der eigentlichen Krisenregion entfernt liegt.

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Zypern reagiert mit 200-Millionen-Hilfspaket
Stärker im Fokus der Entwicklungen steht die EU-Inselrepublik Zypern. Die Regierung in Nikosia legte ein Paket in Höhe von 200 Millionen Euro auf, um die wirtschaftlichen Folgen der Nahost-Krise abzufedern. Im April sollen 30 Prozent der Löhne von Beschäftigten in Hotels und Unterkünften übernommen werden, die dann in die Saison starten. Hintergrund ist, dass manche Betriebe ihre Öffnung wegen nachlassender Buchungen zu verschieben planen. Zusätzlich plant die Regierung Hilfen für Fluggesellschaften, um die Anbindung an wichtige Herkunftsmärkte zu sichern.

Europäische Märkte im Blick
Der zypriotische Tourismusminister Kostas Koumis betont, dass besonders der Wegfall wichtiger Quellmärkte wie Israel und mehrerer arabischer Staaten problematisch sei. Auch die zunehmende Zurückhaltung europäischer Urlauber und steigende Flugpreise belasteten die Nachfrage. Nach den Briten zählen Touristen aus Israel zu den zweitgrößten Besuchergruppen auf Zypern.

Sicherheitsvorfälle belasten Image
Für zusätzliche Unsicherheit sorgte Anfang März eine Drohne iranischer Bauart, die den britischen Luftwaffenstützpunkt RAF Akrotiri nahe Limassol traf und leichten Schaden anrichtete. Beobachter sehen in solchen Vorfällen eine Belastung des Images der Insel. Geografisch liegt Zypern nur 150 bis 250 Kilometer von Israel und dem Libanon entfernt. Damit ist die Insel der EU-Staat, der der Krisenregion am nächsten liegt. Eine Nähe, die die Tourismusbranche besonders sensibel für politische Entwicklungen macht.

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