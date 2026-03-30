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Jugendsprache: Was sind die seltsamsten Begriffe?

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30.03.2026 13:00
Jugendliche haben oft ihre ganz eigene Ausdrucksweise – manchmal sehr zum Leidwesen der Älteren
Jugendliche haben oft ihre ganz eigene Ausdrucksweise – manchmal sehr zum Leidwesen der Älteren(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
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Sprache unterliegt allgemein stets einem gewissen Wandel. Aber der Jargon von Jugendlichen ist für Erwachsene oft ein ganz eigenes Thema. Bei der Verwendung gewisser Ausdrücke und Redewendungen, die bei vielen Jugendlichen gang und gäbe sind, blickt man kaum durch. Teenager würden womöglich sagen, man findet sie „cringe“. Welche Begriffe dieser Art sind Ihnen bisher untergekommen?

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Der Idiolekt ist ein nicht zu vernachlässigender Teil der Persönlichkeit, gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Verwendete Begrifflichkeiten spiegeln dabei kulturelle und soziale Einflüsse wider, dienen aber auch der Abgrenzung zu anderen Altersgruppen. Der jeweilige Kontext oder die Region spielen dabei ebenfalls eine große Rolle. 

Welche Jugendslang-Ausdrücke bringen Sie zum Lachen?
Welche Jugendslang-Ausdrücke bringen Sie zum Lachen?(Bild: UI)

Welche Wörter aus der Jugendsprache sind Ihnen bekannt? Gibt es darunter welche, die Sie besonders eigenartig und unverständlich finden oder vielleicht sogar welche, die in Ihren eigenen Sprachgebrauch eingeflossen sind? Welche Ausdrücke gab es in Ihrer Jugendzeit, die Sie womöglich noch heute verwenden? Wie stehen Sie generell zur Verwendung von Jugendsprache im Alltag? Lassen Sie uns an Ihren Gedanken zu dem Thema teilhaben!

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