„Wallah, Diggah!“ Warum Jugend heute so spricht

„Lan“, „safe“, „Habibi“ — Wörter wie diese gehören längst zum Alltag vieler Jugendlicher, nicht nur in Wien. In „Bin Straßenbahn, wallah“ geht Matej Jakic der Frage nach, was in diesem Ton mitschwingt: Einflüsse anderer Sprachen, Witz, Zugehörigkeit, soziale Realität. Der 29-jährige Wiener, in Favoriten als Sohn kroatischer Eltern aufgewachsen, ist Lehrer an einer Wiener Mittelschule und Experte für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache.