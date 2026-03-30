Tourismusverband will sein Gespartes verschenken

Ein nettes Sümmchen hat der Tourismusverband Schiefling über Jahre hinweg angehäuft. Doch nach der geplanten Auflösung soll das Geld nicht in die Hände der Kärnten Werbung fallen, sondern in der Gemeinde bleiben. Das sorgte im Gemeinderat für eine große Überraschung.
Eigentlich werden in Gemeinderatssitzungen meist Beschlüsse gefasst, die Geld kosten. Umso verwunderlicher war es für die Schieflinger Mandatare, als bei der jüngsten Gemeinderatssitzung der Tourismusverband eine etwas ungewöhnliche Überraschung präsentierte.
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