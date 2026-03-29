Drogendealer (29) betrieb eigene Indoor-Plantage

Cannabis, Kokain und Heroin soll ein 29 Jahre alter Klagenfurter im Laufe des vergangenen Jahres verkauft haben. Nun wurde er festgenommen.
Passiert ist das alles in der Zeit zwischen Jänner und Dezember 2025: Ein 29 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Klagenfurt wird von der Polizei verdächtigt, immer wieder Drogen verkauft zu haben.
Insgesamt soll er mehrere Hundert Gramm Cannabis, rund zehn Gramm Kokain sowie etwa zehn Gramm Heroin gewinnbringend vertickt haben – und zwar direkt an seiner Wohnadresse. Zu seinen Kunden gehören bekannte und unbekannte Abnehmer.
Hausdurchsuchung im Dezember
Damit nicht genug: Bei einer von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angeordneten Hausdurchsuchung Anfang Dezember fanden Beamte 396 Gramm Heroin und 1870 Gramm Cannabis: „Diese Drogen waren zum Eigenverbrauch und zum Weiterverkauf bestimmt“, bestätigt die Polizei der „Krone“.
Der Mann soll außerdem Cannabis in einer Indoor-Plantage angepflanzt und erzeugt haben. Wie „aus ermittlungstaktischen Gründen“ erst jetzt bekannt wurde, wurde der 29-Jährige bereits im Zuge der Hausdurchsuchung festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Er ist zu den Vorwürfen teilweise geständig und wird angezeigt.
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