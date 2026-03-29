Drogendealer (29) betrieb eigene Indoor-Plantage

Der Mann soll außerdem Cannabis in einer Indoor-Plantage angepflanzt und erzeugt haben. Wie „aus ermittlungstaktischen Gründen“ erst jetzt bekannt wurde, wurde der 29-Jährige bereits im Zuge der Hausdurchsuchung festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Er ist zu den Vorwürfen teilweise geständig und wird angezeigt.