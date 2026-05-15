Ehe-Aus bei „American Pie“-Star Jason Biggs

Der heute 48-jährige Biggs wurde vor allem durch die Filmreihe „American Pie“ bekannt. Mollen arbeitet als Schauspielerin und Autorin und stand unter anderem für den Film „Crazy, Stupid, Love.“ vor der Kamera. Gemeinsam waren beide zuletzt in der Komödie „Influenced“ zu sehen. Noch im vergangenen Jahr hatten sich die beiden öffentlich liebevoll gezeigt. Zum 17. Hochzeitstag veröffentlichte Mollen im April 2025 auf Instagram eine Video-Montage ihres gemeinsamen Lebens und schrieb dazu: „17 Jahre das hier“.