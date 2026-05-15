Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach 18 Jahren

Ehe-Aus bei „American Pie“-Star Jason Biggs

Stars & Society
15.05.2026 22:06
In der Vergangenheit kämpfte der Darsteller mit Alkohol- und Drogenproblemen.
In der Vergangenheit kämpfte der Darsteller mit Alkohol- und Drogenproblemen.(Bild: AFP/ROB KIM)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der aus den „American Pie“-Filmen bekannte Schauspieler Jason Biggs und seine Ehefrau Jenny Mollen haben sich nach 18 Jahren Ehe getrennt.

0 Kommentare

„Sie verstehen sich großartig und konzentrieren sich weiterhin darauf, ihre beiden Jungen gemeinsam großzuziehen“, zitierte unter anderem das US-Magazin „People“ aus der Erklärung eines Sprechers des langjährigen Hollywood-Paares. Gründe für die Trennung wurden nicht genannt.

Das Paar hat zwei Söhne im Alter von zwölf und acht Jahren. Biggs und Mollen hatten sich 2007 bei den Dreharbeiten zur Komödie „My Best Friend‘s Girl“ (Männer sind Schweine) kennengelernt. Bereits 2008 heirateten die beiden zunächst heimlich in Los Angeles und später noch einmal bei einer Feier im kalifornischen Napa Valley.

Lesen Sie auch:
Schlanke Linie! Jason Biggs präsentiert seinen beeindruckenden Gewichtsverlust von 16 Kilogramm.
16 Kilo leichter!
Jason Biggs zeigt seine drastische Gewichtsabnahme
24.04.2025
Shannon Elizabeth
„American Pie“-Sexbombe heizt nun auf OnlyFans ein
16.04.2026

Der heute 48-jährige Biggs wurde vor allem durch die Filmreihe „American Pie“ bekannt. Mollen arbeitet als Schauspielerin und Autorin und stand unter anderem für den Film „Crazy, Stupid, Love.“ vor der Kamera. Gemeinsam waren beide zuletzt in der Komödie „Influenced“ zu sehen. Noch im vergangenen Jahr hatten sich die beiden öffentlich liebevoll gezeigt. Zum 17. Hochzeitstag veröffentlichte Mollen im April 2025 auf Instagram eine Video-Montage ihres gemeinsamen Lebens und schrieb dazu: „17 Jahre das hier“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Stars & Society
15.05.2026 22:06
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Cosmó veränderte kurzfristig seinen Stern, Lex Leon verwendet einen sehr ähnlichen Stern seit 16 ...
Musiker irritiert:
Droht Cosmó Ungemach wegen seines blauen Sterns?
Heidi Klum begrüßte das Publikum in Hamburg gemeinsam mit „Hans, Franz und Fritz“. Aber wer ...
Tierische Konkurrenz
Heidi Klum begeistert mit „Hans, Franz und Fritz“
Leonie Splitter ist die „Playmate des Jahres 2026“ – und wurde vom „Playboy“ im Stile der ...
Ikonisches Shooting
„Playmate des Jahres“ mit einer Hommage an Monroe
Patrice Aminati sprach im TV offen über ihre Hautkrebserkrankung und setzte sich für eine ...
Teure Therapien
Aminati: „Werde künstlich am Leben gehalten“
Heiße Liebesbilder aus Malibu: Kim Kardashian &amp; Lewis Hamilton – jetzt zeigen wir, wie ...
Sooooo verliebt!
Kardashian und Hamilton baden vor Malibu in Glück
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Nordisch
„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer
163.266 mal gelesen
Toni Innauer zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
163.037 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
151.146 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Wirtschaft
Bittere Finanz-Umfrage: Österreicher verzweifeln!
1713 mal kommentiert
Symbolbild
Innenpolitik
Nach Alkofahrt: FPÖler ist Schein zum 2. Mal los!
918 mal kommentiert
FPÖ-Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner bei einer Demo 2024 in Wien
Society International
Alle Finalisten, Cosmó-Party und sexy Swarovski!
778 mal kommentiert
Victoria Swarovski heizte den ESC-Fans im Glitzerbody ein.
Mehr Stars & Society
Nach 18 Jahren
Ehe-Aus bei „American Pie“-Star Jason Biggs
Geheime ESC-Favoritin
Kann SIE den Eurovision Song Contest gewinnen?
Vorfreude aufs Finale
Swarovskis ESC-Looks: Einer heißer als der andere!
Fast Food um 6:45 Uhr
Selena Gomez‘ Ernährung schockt Gwyneth Paltrow
Perlen bis zum Boden
Model Lena Gercke stiehlt in Cannes allen die Show
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf