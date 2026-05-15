Ehe-Aus bei „American Pie“-Star Jason Biggs

Der aus den „American Pie“-Filmen bekannte Schauspieler Jason Biggs und seine Ehefrau Jenny Mollen haben sich nach 18 Jahren Ehe getrennt.
„Sie verstehen sich großartig und konzentrieren sich weiterhin darauf, ihre beiden Jungen gemeinsam großzuziehen“, zitierte unter anderem das US-Magazin „People“ aus der Erklärung eines Sprechers des langjährigen Hollywood-Paares. Gründe für die Trennung wurden nicht genannt.
Das Paar hat zwei Söhne im Alter von zwölf und acht Jahren. Biggs und Mollen hatten sich 2007 bei den Dreharbeiten zur Komödie „My Best Friend‘s Girl“ (Männer sind Schweine) kennengelernt. Bereits 2008 heirateten die beiden zunächst heimlich in Los Angeles und später noch einmal bei einer Feier im kalifornischen Napa Valley.
Der heute 48-jährige Biggs wurde vor allem durch die Filmreihe „American Pie“ bekannt. Mollen arbeitet als Schauspielerin und Autorin und stand unter anderem für den Film „Crazy, Stupid, Love.“ vor der Kamera. Gemeinsam waren beide zuletzt in der Komödie „Influenced“ zu sehen. Noch im vergangenen Jahr hatten sich die beiden öffentlich liebevoll gezeigt. Zum 17. Hochzeitstag veröffentlichte Mollen im April 2025 auf Instagram eine Video-Montage ihres gemeinsamen Lebens und schrieb dazu: „17 Jahre das hier“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.