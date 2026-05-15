Bottas‘ Auto ist weg – jetzt ermittelt das FBI

Böse Überraschung für Valtteri Bottas beim Grand Prix in Miami! Wie der Finne im „What‘s next?“-Podcast verriet, wurde der Escalade, den ihn sein Team für das Rennwochenende in Florida zur Verfügung gestellt hatte, gestohlen. Sogar das FBI wurde zu den Ermittlungen herangezogen ...
Wie Bottas schilderte, sei das Auto am Samstagmorgen nicht wie am Abend zuvor vor der Unterkunft des Cadillac-Piloten gestanden. „Ich konnte es nicht glauben, ich ging zur Tür und schaute raus – und der Escalade war verschwunden. Der Schlüssel lag immer noch drinnen auf dem Tisch, ich konnte ihn sehen, und ich fragte mich: ‘Wie konnte das Auto aus der Einfahrt unserer Airbnb-Bleibe geklaut werden?‘“, erinnerte sich Bottas.
Doppelt bitter: Der Paddock-Pass, den die Fahrer zum Betreten der Renn-Area brauchen, lag im Auto und so kam der 36-Jährige zu spät und ohne Zugangsbestätigung an der Strecke an.
Bottas „Firmenwagen“ als Fluchtauto?
Tatsächlich wurde der gestohlene Escalade tags darauf „in einem Viertel mit hoher Kriminalitätsrate“ gefunden. „Das FBI wurde eingeschaltet und es gab eine Untersuchung, denn sie hätten theoretisch mit dem Auto auf die Strecke fahren können. Sie hatten ja meinen Pass, aber offensichtlich interessierten sie sich nicht für die Formel 1. Die haben damit wohl eine Straftat begangen und es dann einfach stehen lassen. Ich stelle mir vor, wie es als Fluchtauto verwendet wurde. Es ist schade, dass wir das Auto verloren haben, gleichzeitig ist es aber auch ziemlich cool. So etwas ist mir noch nie zuvor passiert.“
Sportlich verlief das Wochenende in Miami für Bottas zwar nicht wie gewünscht (weder im Sprint noch im Grand Prix brachte es der Routinier auf Punkte), dafür ist der Finne um eine brisante Geschichte reicher ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.