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Böse Überraschung

Bottas‘ Auto ist weg – jetzt ermittelt das FBI

Formel 1
15.05.2026 21:24
Valtteri Bottas‘ Auto wurde gestohlen.
Valtteri Bottas‘ Auto wurde gestohlen.(Bild: AFP/CHRIS GRAYTHEN)
Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Von Anatol Szadeczky-Kardoss

Böse Überraschung für Valtteri Bottas beim Grand Prix in Miami! Wie der Finne im „What‘s next?“-Podcast verriet, wurde der Escalade, den ihn sein Team für das Rennwochenende in Florida zur Verfügung gestellt hatte, gestohlen. Sogar das FBI wurde zu den Ermittlungen herangezogen ...

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Wie Bottas schilderte, sei das Auto am Samstagmorgen nicht wie am Abend zuvor vor der Unterkunft des Cadillac-Piloten gestanden. „Ich konnte es nicht glauben, ich ging zur Tür und schaute raus – und der Escalade war verschwunden. Der Schlüssel lag immer noch drinnen auf dem Tisch, ich konnte ihn sehen, und ich fragte mich: ‘Wie konnte das Auto aus der Einfahrt unserer Airbnb-Bleibe geklaut werden?‘“, erinnerte sich Bottas.

Das Rennen beendete Bottas auf Rang 18.
Das Rennen beendete Bottas auf Rang 18.(Bild: AFP/CLIVE MASON)

Doppelt bitter: Der Paddock-Pass, den die Fahrer zum Betreten der Renn-Area brauchen, lag im Auto und so kam der 36-Jährige zu spät und ohne Zugangsbestätigung an der Strecke an.

Bottas „Firmenwagen“ als Fluchtauto?
Tatsächlich wurde der gestohlene Escalade tags darauf „in einem Viertel mit hoher Kriminalitätsrate“ gefunden. „Das FBI wurde eingeschaltet und es gab eine Untersuchung, denn sie hätten theoretisch mit dem Auto auf die Strecke fahren können. Sie hatten ja meinen Pass, aber offensichtlich interessierten sie sich nicht für die Formel 1. Die haben damit wohl eine Straftat begangen und es dann einfach stehen lassen. Ich stelle mir vor, wie es als Fluchtauto verwendet wurde. Es ist schade, dass wir das Auto verloren haben, gleichzeitig ist es aber auch ziemlich cool. So etwas ist mir noch nie zuvor passiert.“

(Bild: Kronen Zeitung)

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Sportlich verlief das Wochenende in Miami für Bottas zwar nicht wie gewünscht (weder im Sprint noch im Grand Prix brachte es der Routinier auf Punkte), dafür ist der Finne um eine brisante Geschichte reicher ...

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