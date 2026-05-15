Bottas‘ Auto ist weg – jetzt ermittelt das FBI

Bottas „Firmenwagen“ als Fluchtauto?

Tatsächlich wurde der gestohlene Escalade tags darauf „in einem Viertel mit hoher Kriminalitätsrate“ gefunden. „Das FBI wurde eingeschaltet und es gab eine Untersuchung, denn sie hätten theoretisch mit dem Auto auf die Strecke fahren können. Sie hatten ja meinen Pass, aber offensichtlich interessierten sie sich nicht für die Formel 1. Die haben damit wohl eine Straftat begangen und es dann einfach stehen lassen. Ich stelle mir vor, wie es als Fluchtauto verwendet wurde. Es ist schade, dass wir das Auto verloren haben, gleichzeitig ist es aber auch ziemlich cool. So etwas ist mir noch nie zuvor passiert.“