Kaltenegger: „Er ist vergleichbar mit Red Bull!“

Der Zwangsabstieg in die Regionalliga ist mit dem Zweitliga-Saisonende nun durch: Austria Klagenfurts Insolvenz-„Retter“ Helmut Kaltenegger hat dafür einen neuen Großsponsor an Angel. Noch ist der Goldhändler aber immer nicht Präsident. So viele Anteile will er an der GmbH, so sieht es auf der Trainer-Position aus und ein Wunschspieler tendiert nach Wels.
Die Zweitliga-Saison ist vorbei. Austria Klagenfurt spielte im Frühjahr aufgrund des Insolvenzverfahrens nur noch um die „Goldene Ananas“, steigt trotz des sportlich erreichten 12. Tabellenplatzes bekanntlich ab. Goldhändler Helmut Kaltenegger ermöglichte mit seiner Millionen-Finanzspritze die Fortführung des Spielbetriebs und das Sanierungsverfahren, rettete „Violett“ somit vor dem Exodus. Und jetzt?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.