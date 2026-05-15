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Austria-Großsponsor?

Kaltenegger: „Er ist vergleichbar mit Red Bull!“

Fußball National
15.05.2026 21:57
Hat Großes mit der Austria Klagenfurt vor: Helmut Kaltenegger.
Hat Großes mit der Austria Klagenfurt vor: Helmut Kaltenegger.(Bild: Josef Kuess)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Der Zwangsabstieg in die Regionalliga ist mit dem Zweitliga-Saisonende nun durch: Austria Klagenfurts Insolvenz-„Retter“ Helmut Kaltenegger hat dafür einen neuen Großsponsor an Angel. Noch ist der Goldhändler aber immer nicht Präsident. So viele Anteile will er an der GmbH, so sieht es auf der Trainer-Position aus und ein Wunschspieler tendiert nach Wels.

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Die Zweitliga-Saison ist vorbei. Austria Klagenfurt spielte im Frühjahr aufgrund des Insolvenzverfahrens nur noch um die „Goldene Ananas“, steigt trotz des sportlich erreichten 12. Tabellenplatzes bekanntlich ab. Goldhändler Helmut Kaltenegger ermöglichte mit seiner Millionen-Finanzspritze die Fortführung des Spielbetriebs und das Sanierungsverfahren, rettete „Violett“ somit vor dem Exodus. Und jetzt?

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