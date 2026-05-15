Kaltenegger: „Er ist vergleichbar mit Red Bull!“

Der Zwangsabstieg in die Regionalliga ist mit dem Zweitliga-Saisonende nun durch: Austria Klagenfurts Insolvenz-„Retter“ Helmut Kaltenegger hat dafür einen neuen Großsponsor an Angel. Noch ist der Goldhändler aber immer nicht Präsident. So viele Anteile will er an der GmbH, so sieht es auf der Trainer-Position aus und ein Wunschspieler tendiert nach Wels.