Wilde Moped-Flucht vor der Polizei endet im Wald

Spektakuläre Verfolgungsjagd in Osttirol: Zwei Jugendliche lieferten sich am Freitagnachmittag eine gefährliche Flucht mit einem Moped ohne Kennzeichen. Erst auf einem Waldweg war Schluss. Wie sich herausstellte, hatte der erst 14-jährige Fahrer gar keinen Führerschein.
In Lienz bemerkte eine Polizeistreife gegen 15.30 Uhr im Zuge von Verkehrskontrollen ein Kleinkraftrad ohne Kennzeichen und ohne Lichtmaske. Als die Beamten den Lenker mittels Lautsprecherdurchsagen zum Anhalten aufforderten, gab dieser jedoch Gas. Gemeinsam mit seinem am Sozius sitzenden Kollegen raste der Jugendliche über mehrere Straßen in östliche Richtung und ignorierte dabei sämtliche Anhalteversuche der Polizei.
Vorderrad rutschte weg
Laut den Ermittlern versuchten die beiden Jugendlichen mit riskanten Fahrmanövern der Kontrolle zu entkommen. Erst auf einem Waldweg nahm die Flucht ein abruptes Ende: Das Vorderrad des Mopeds rutschte weg, der Lenker und der Mitfahrer kamen zu Sturz.
Mehrere Anzeigen blühen
Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 14-jährige österreichische Lenker keinen Führerschein besitzt. Zudem war ihm das Kleinkraftrad lediglich für eine Probefahrt überlassen worden. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Gegen den Jugendlichen werden nun mehrere Verwaltungsanzeigen an die Bezirkshauptmannschaft erstattet.
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