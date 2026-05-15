Wilde Moped-Flucht vor der Polizei endet im Wald

In Lienz bemerkte eine Polizeistreife gegen 15.30 Uhr im Zuge von Verkehrskontrollen ein Kleinkraftrad ohne Kennzeichen und ohne Lichtmaske. Als die Beamten den Lenker mittels Lautsprecherdurchsagen zum Anhalten aufforderten, gab dieser jedoch Gas. Gemeinsam mit seinem am Sozius sitzenden Kollegen raste der Jugendliche über mehrere Straßen in östliche Richtung und ignorierte dabei sämtliche Anhalteversuche der Polizei.