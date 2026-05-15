Selenskyj: Russland erwägt Angriff auf NATO-Staat

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj wirft Russland vor, vom belarussischen Staatsgebiet aus den Norden der Ukraine oder ein NATO-Land angreifen zu wollen. Die Schläge gegen die russische Ölindustrie will er mit voller Härte fortsetzen.
Für den ukrainischen Präsidenten ist klar: Der Kreml wolle Belarus tiefer in den Krieg hineinziehen. Kiew wisse von weiteren Kontakten zwischen Russland und dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko, um diesen zur Teilnahme an neuen russischen Offensiven zu bewegen, warnte der ukrainische Staatschef über den Messengerdienst Telegram.
„Russland prüft Pläne für Operationen südlich und nördlich des belarussischen Territoriums“, schrieb Selenskyj. Dies betreffe entweder die ukrainischen Regionen Tschernihiw und Kiew oder einen NATO-Staat. Stellungnahmen aus Moskau oder Minsk liegen zunächst nicht vor. Selenskyj wies die Streitkräfte an, einen Reaktionsplan auszuarbeiten und die Verteidigung im Norden der Ukraine zu stärken.
Kiew muss mit Härte reagieren
Die Ukraine müsse hart und angemessen auf die Angriffe des russischen Militärs gegen Städte reagieren, verkündete er zudem in seiner abendlichen Videobotschaft nach dem russischen Luftschlag gegen Kiew mit 24 Toten. Eine erste Antwort habe es in der vergangenen Nacht gegeben, erklärte Selenskyj mit Blick auf die Attacke gegen die Ölraffinerie in Rjasan.
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