Selenskyj: Russland erwägt Angriff auf NATO-Staat

Kiew muss mit Härte reagieren

Die Ukraine müsse hart und angemessen auf die Angriffe des russischen Militärs gegen Städte reagieren, verkündete er zudem in seiner abendlichen Videobotschaft nach dem russischen Luftschlag gegen Kiew mit 24 Toten. Eine erste Antwort habe es in der vergangenen Nacht gegeben, erklärte Selenskyj mit Blick auf die Attacke gegen die Ölraffinerie in Rjasan.