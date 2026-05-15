Waffenruhe im Libanon wird verlängert

In Washington verhandelten am Freitag libanesische und israelische Unterhändler, die libanesische Regierung ist allerdings selbst keine aktive Konfliktpartei. Die bisherige brüchige Waffenruhe gilt seit dem 17. April und würde am Sonntag auslaufen. Die Hisbollah, die sich mit Israel Gefechte liefert, sitzt bei den Verhandlungen nicht mit am Tisch. Über die Verlängerung der Waffenruhe teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Freitag auf der Plattform X mit. Die Hisbollah äußerte sich zunächst nicht.