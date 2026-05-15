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USA verkünden:

Waffenruhe im Libanon wird verlängert

Außenpolitik
15.05.2026 20:52
Trotz der Waffenruhe beschossen sich Israel und die Hisbollah immer wieder. Auf dem Foto ist das ...
Trotz der Waffenruhe beschossen sich Israel und die Hisbollah immer wieder. Auf dem Foto ist das beschädigte Hauptquartier einer NGO im Süden des Libanon zu sehen.(Bild: AFP/KAWNAT HAJU)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die aktuell geltende Waffenruhe zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon und Israel soll nach US-Angaben um 45 Tage verlängert werden.

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In Washington verhandelten am Freitag libanesische und israelische Unterhändler, die libanesische Regierung ist allerdings selbst keine aktive Konfliktpartei. Die bisherige brüchige Waffenruhe gilt seit dem 17. April und würde am Sonntag auslaufen. Die Hisbollah, die sich mit Israel Gefechte liefert, sitzt bei den Verhandlungen nicht mit am Tisch. Über die Verlängerung der Waffenruhe teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Freitag auf der Plattform X mit. Die Hisbollah äußerte sich zunächst nicht.

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Tommy Pigott, kündigte ferner eine weitere Gesprächsrunde zwischen Vertretern beider Seiten unter der Vermittlung des Ministeriums am 2. und 3. Juni an. Zuvor solle am 29. Mai noch im Pentagon ein militärischer Dialog zwischen Delegationen beider Länder stattfinden. Er hoffe, dass die Gespräche einen dauerhaften Frieden beider Länder, eine uneingeschränkte Anerkennung der Souveränität sowie Sicherheit entlang ihrer Grenze fördern werden.

Tote und Verletzte bei Kämpfen und Luftangriffe
Der gegenseitige Beschuss zwischen Israel und der Hisbollah wurde jedoch trotz der Waffenruhevereinbarung von beiden Seiten fortgesetzt. Libanesischen Medienberichten zufolge wurden bei israelischen Angriffen im Süden des Libanon allein am Freitag mehrere Menschen getötet. Dutzende wurden verletzt, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte.

Die israelische Armee gab den Tod eines Soldaten bei Kämpfen im Südlibanon bekannt. Am Nachmittag meldete das israelische Militär, eine im Südlibanon gestartete Rakete sei abgefangen worden. Am frühen Abend berichteten israelische Medien über mutmaßliche Drohnen im nordisraelischen Luftraum. Die israelische Armee forderte die Bewohner in mehreren Dörfern im südlichen Libanon zur Flucht auf.

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Fast 3000 Tote im Libanon seit Beginn der Kämpfe
Seit dem Beginn der jüngsten Feindseligkeiten Anfang März wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums in dem Land beinahe 3000 Menschen getötet.

Die israelische Regierung will vor allem eine dauerhafte Entwaffnung der vom Iran unterstützen Hisbollah durchsetzen. Beirut pocht zunächst auf Deeskalation und einen dauerhaften Waffenstillstand. Eine Normalisierung der Beziehungen hat die libanesische Regierung unter den aktuellen Bedingungen mehrfach ausgeschlossen.

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