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Sepp Straka und Bernd Wiesberger verpassen den Cut

Sport-Mix
15.05.2026 22:03
Sepp Straka
Sepp Straka(Bild: AFP/CARL RECINE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die österreichischen Golfprofis Sepp Straka und Bernd Wiesberger haben beim PGA-Championship in Newton Square (Pennsylvania) den Cut verpasst. Straka spielte beim Major am Freitag wie tags zuvor eine 73er-Runde (3 über Par), war damit vorerst um Rang 100 klassiert und muss ebenso vor dem Wochenende die Koffer packen wie Wiesberger. Der Burgenländer benötigte für die zweite Runde 76 Schläge (6 über Par) und reihte sich mit gesamt 148 „Strokes“ vorläufig um Platz 130 ein.

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Straka legte zwar mit einem Birdie einen starken Auftakt hin, ließ aber gleich zwei Bogeys folgen. Ein weiterer Schlagverlust unterlief ihm am siebenten Loch. Nach Birdies auf den Löchern zehn und 14 durfte der gebürtige Wiener noch einmal hoffen, doch mit Bogeys auf 15, 17 und 18 war die Chance auf ein Weiterkommen dahin. Wie im Vorjahr schaffte Straka den Cut nicht, sein siebenter Platz im Jahr 2023 in Oak Hill bleibt das beste PGA-Championship-Ergebnis eines Österreichers.

Bernd Wiesberger
Bernd Wiesberger(Bild: AP/Carolyn Kaster)

Wiesberger musste auf den ersten fünf Stationen vier Bogeys und am 14. Loch sogar ein Doppel-Bogey hinnehmen. Für den 40-Jährigen geht es nun Ende Mai bei den Austrian Alpine Open in Kitzbühel weiter. Das gilt auch für Straka, der kommende Woche eine Pause einlegt und nicht beim PGA-Event in McKinney (Texas) antritt.

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