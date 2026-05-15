Sepp Straka und Bernd Wiesberger verpassen den Cut

Straka legte zwar mit einem Birdie einen starken Auftakt hin, ließ aber gleich zwei Bogeys folgen. Ein weiterer Schlagverlust unterlief ihm am siebenten Loch. Nach Birdies auf den Löchern zehn und 14 durfte der gebürtige Wiener noch einmal hoffen, doch mit Bogeys auf 15, 17 und 18 war die Chance auf ein Weiterkommen dahin. Wie im Vorjahr schaffte Straka den Cut nicht, sein siebenter Platz im Jahr 2023 in Oak Hill bleibt das beste PGA-Championship-Ergebnis eines Österreichers.