Kellerbrand in Graz: Feuerwehr rettete 20 Personen

Personenrettung geglückt

Insgesamt konnte die Feuerwehr über 20 Personen aus dem verrauchten Gebäude retten. Sie wurden an das Rote Kreuz zur weiteren Versorgung übergeben. Der Brand konnte im Anschluss rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Berufsfeuerwehr stand mit sechs Fahrzeugen und 25 Kräften im Einsatz, auch Polizei und Rettung waren vor Ort. Die Brandursache wird erst ermittelt.