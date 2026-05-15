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Glück im Unglück

Kellerbrand in Graz: Feuerwehr rettete 20 Personen

Steiermark
15.05.2026 20:34
Die Berufsfeuerwehr stand mit 25 Kräften im Einsatz.
Die Berufsfeuerwehr stand mit 25 Kräften im Einsatz.(Bild: BF Graz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Am Freitagnachmittag wurde die Grazer Berufsfeuerwehr auf den Griesplatz alarmiert. In einem Keller war es zu einem Brand gekommen. Über 20 Personen konnten aus dem verrauchten Gebäude gerettet werden.

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Um 16.48 Uhr ging der Alarm ein: In der Ägydigasse, nahe Griesplatz, stand ein Keller in Flammen. Bereits bei der Anfahrt qualmte es gewaltig aus dem Gebäude. Drei Atemschutztrupps machten sich an die Arbeit. Eine Gruppe begann mit der Brandbekämpfung, die anderen beiden kümmerten sich um die Evakuierung der Bewohner.

Personenrettung geglückt
Insgesamt konnte die Feuerwehr über 20 Personen aus dem verrauchten Gebäude retten. Sie wurden an das Rote Kreuz zur weiteren Versorgung übergeben. Der Brand konnte im Anschluss rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Berufsfeuerwehr stand mit sechs Fahrzeugen und 25 Kräften im Einsatz, auch Polizei und Rettung waren vor Ort. Die Brandursache wird erst ermittelt.

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