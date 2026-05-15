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ESC in Wien: „Event auf Weltklasseniveau!“

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15.05.2026 12:22
Cosmó wird als Letzter im Finale auftreten.
Cosmó wird als Letzter im Finale auftreten.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
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Von Community

Der Song Contest in Wien sorgt schon jetzt für Begeisterung: Fans sprechen von einem Event, das die Stadt international ins Rampenlicht rückt. Während die Vorbereitungen auf das Finale in Hochtouren laufen, wird im Netz bereits heftig über Moderatoren, Acts und Showproduktion diskutiert. Wie die „Krone“-Community darüber denkt, lesen Sie hier!

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Im Forum wurde vor allem die aufwendige Inszenierung des ESC in Wien gefeiert. Leser hoben die perfekte Choreografie, das neue Showkonzept und die internationale Qualität der beiden Semifinale hervor. Besonders das Moderatorenduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski erhielt viel Zuspruch, ebenso wie die humorvolle JJ-Persiflage zum Auftakt der zweiten Show. Auch „Krone“-Leser sehen im diesjährigen ESC ein echtes Fernsehereignis auf Weltklasseniveau.

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hauno
Gratulation an den ORF, beide Semifinale waren Events auf Weltklasseniveau! Perfekte Chorographie, tolle Bühne und ein ganz neues Showkonzept haben des ESC auf ein neues Niveau gehoben. Schon die Eröffnung zeigte, dass man mehr wollte als nur 15 Lieder zu präsentieren.

Das gilt auch für das Moderatorenduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski. Im Gegensatz zu früheren ESC Moderatoren müssen sie nicht nur vorgefertigte Texte vom Teleprompter ablesen, sondern aufwendige Acts einstudieren und fehlerfrei präsentieren. Der Beginn des zweiten Semifinales mit der JJ-Persiflage war echt gut gemacht und ein lustiger Start in die Show.

Die Beiträge der Länder hatten unterschiedliche Qualität, leider kam von meinen zwei Top Favoriten Luxemburg und Australien nur Australien ins Finale. Alle fix gesetzten Acts haben meiner Meinung nach keine Siegchance. Der Song von JJ ist Weltklasse.
Ich freue mich auf das Finale!

P.S Andi Knoll war gut wie immer, seine Kommentare würden fehlen.
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Große Vorfreude auf das Finale
„Krone“-Leser zeigen sich nach den ersten beiden Song Contest-Semifinalen begeistert von der diesjährigen Showproduktion. Besonders JJs emotionaler Auftritt sowie die aufwendigen Inszenierungen wurden im Forum vielfach gelobt. Einige User betonen zudem, dass Kritik am Bewerb fehl am Platz sei, da der ESC seit jeher auch mit hohen organisatorischen Kosten für das Siegerland verbunden ist. Die Vorfreude auf das große Finale am Samstag ist bei vielen bereits spürbar.

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DaMIchl
Die ersten beiden ESC-Semifinale waren einfach großartig 🙌
So viele starke Songs, tolle Stimmen und heuer wirklich beeindruckende Inszenierungen. JJ‘s Auftritt war sensationell – emotional, modern und absolut finalwürdig 👏

Auch insgesamt war die Showproduktion heuer richtig stark. Man merkt einfach, wie viel Herzblut da drin steckt.

Klar, musikalisch werden Deutschland und Österreich heuer wahrscheinlich keine ganz große Rolle spielen 😅 aber ganz ehrlich: Was soll's – wir sind im Finale und das zählt 🇦🇹

Und an alle Dauer-Kritiker: Wer den ESC gewinnt, veranstaltet ihn nächstes Jahr im eigenen Land. Das war immer schon so 😄 Wenn man das nicht will, darf man halt nicht mitmachen.
Und wenn einem der ESC generell nicht gefällt: Einfach nicht anschauen 😉

Ich freue mich jedenfalls schon riesig auf Samstag 🎤✨
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Großes Finale mit Cosmó
Mit Spannung fiebern viele ESC-Fans nun dem großen Finale entgegen. Besonders erfreut zeigte sich das Forum darüber, dass nun auch feststeht: Unser Cosmó wird als allerletzter Act der Show für einen würdigen Abschluss sorgen. Viele Leser erwarten sich damit einen stimmungsvollen Höhepunkt zum Ende eines Bewerbs. Für manche User ist damit sogar garantiert, dass zum Abschluss noch einmal ordentlich gefeiert und getanzt wird:

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KroneLeser1108503
Nun, vielleicht passt das auch gut. Da können zum Abechluss alle tanzen! Vorausgesetzt sie haben einen Tanzschein! 😅
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Wie gefällt Ihnen der diesjährige ESC bislang? Hat der ORF die Erwartungen erfüllt? Welcher Auftritt hat Sie am meisten überzeugt und trauen Sie Cosmó eine Überraschung im Finale zu? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!

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