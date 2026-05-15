ESC in Wien: „Event auf Weltklasseniveau!“

Der Song Contest in Wien sorgt schon jetzt für Begeisterung: Fans sprechen von einem Event, das die Stadt international ins Rampenlicht rückt. Während die Vorbereitungen auf das Finale in Hochtouren laufen, wird im Netz bereits heftig über Moderatoren, Acts und Showproduktion diskutiert. Wie die „Krone“-Community darüber denkt, lesen Sie hier!
Im Forum wurde vor allem die aufwendige Inszenierung des ESC in Wien gefeiert. Leser hoben die perfekte Choreografie, das neue Showkonzept und die internationale Qualität der beiden Semifinale hervor. Besonders das Moderatorenduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski erhielt viel Zuspruch, ebenso wie die humorvolle JJ-Persiflage zum Auftakt der zweiten Show. Auch „Krone“-Leser sehen im diesjährigen ESC ein echtes Fernsehereignis auf Weltklasseniveau.
Große Vorfreude auf das Finale
„Krone“-Leser zeigen sich nach den ersten beiden Song Contest-Semifinalen begeistert von der diesjährigen Showproduktion. Besonders JJs emotionaler Auftritt sowie die aufwendigen Inszenierungen wurden im Forum vielfach gelobt. Einige User betonen zudem, dass Kritik am Bewerb fehl am Platz sei, da der ESC seit jeher auch mit hohen organisatorischen Kosten für das Siegerland verbunden ist. Die Vorfreude auf das große Finale am Samstag ist bei vielen bereits spürbar.
Großes Finale mit Cosmó
Mit Spannung fiebern viele ESC-Fans nun dem großen Finale entgegen. Besonders erfreut zeigte sich das Forum darüber, dass nun auch feststeht: Unser Cosmó wird als allerletzter Act der Show für einen würdigen Abschluss sorgen. Viele Leser erwarten sich damit einen stimmungsvollen Höhepunkt zum Ende eines Bewerbs. Für manche User ist damit sogar garantiert, dass zum Abschluss noch einmal ordentlich gefeiert und getanzt wird:
Wie gefällt Ihnen der diesjährige ESC bislang? Hat der ORF die Erwartungen erfüllt? Welcher Auftritt hat Sie am meisten überzeugt und trauen Sie Cosmó eine Überraschung im Finale zu? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!
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