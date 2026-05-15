ESC in Wien: „Event auf Weltklasseniveau!“



Große Vorfreude auf das Finale

„Krone“-Leser zeigen sich nach den ersten beiden Song Contest-Semifinalen begeistert von der diesjährigen Showproduktion. Besonders JJs emotionaler Auftritt sowie die aufwendigen Inszenierungen wurden im Forum vielfach gelobt. Einige User betonen zudem, dass Kritik am Bewerb fehl am Platz sei, da der ESC seit jeher auch mit hohen organisatorischen Kosten für das Siegerland verbunden ist. Die Vorfreude auf das große Finale am Samstag ist bei vielen bereits spürbar.



