Auto rammt Moped: Zwei Mädchen schwer verletzt!

Schrecklicher Unfall am Mittwochabend im Tiroler Zillertal: Zwei Mädchen, die mit einem Moped unterwegs waren, wurden von einem Auto gerammt und auf die Fahrbahn geschleudert. Die Jugendlichen erlitten schwere Verletzungen. Die Lenkerin musste sogar mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen werden.
Ereignet hat sich der fatale Unfall kurz vor 19.30 Uhr im Gemeindegebiet von Fügen. Ein 21-jähriger Einheimischer war laut Polizei mit seinem Auto auf der Kleinbodenerstraße unterwegs und wollte folglich links in die Kapfingerstraße einbiegen. „Dabei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache ein von Norden entgegenkommendes Moped“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Jugendliche auf Straße katapultiert
Es kam zur Frontal-Kollision! Auf dem Zweirad saßen zwei Jugendliche im Alter von 15 und 14 Jahren. Die Mädchen wurden durch die Wucht des Aufpralls vom Moped geschleudert und kamen auf der Fahrbahn zu liegen. Beide erlitten schwere Verletzungen!
Auch Notarzthubschrauber vor Ort
Die 15-jährige Lenkerin musste nach der Erstversorgung am Unfallort mit dem Notarzthubschrauber „Heli 4“ in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen werden. Ihre Begleiterin wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.
An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Nach Abschluss der Erhebungen ergehen Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Schwaz, so die Ermittler abschließend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.