Auto rammt Moped: Zwei Mädchen schwer verletzt!

Ereignet hat sich der fatale Unfall kurz vor 19.30 Uhr im Gemeindegebiet von Fügen. Ein 21-jähriger Einheimischer war laut Polizei mit seinem Auto auf der Kleinbodenerstraße unterwegs und wollte folglich links in die Kapfingerstraße einbiegen. „Dabei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache ein von Norden entgegenkommendes Moped“, heißt es vonseiten der Ermittler.