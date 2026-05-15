Dieb goss wertvollen Heiligen-Schädel in Beton ein

Reliquie soll in Kirche zurückkehren

Gegen den 35-Jährigen werde nun wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Störung der öffentlichen Ordnung ermittelt, was mit zwei bis acht Jahren Haft bestraft werden könne. Der Prager Erzbischof Stanislav Pribyl sagte der Agentur CTK zufolge, dass die Reliquie in die nordböhmische Basilika zurückkehren werde. Sie soll aber künftig mit Panzerglas und einer Alarmanlage, die mit der Polizei-Leitstelle verbunden ist, besser geschützt werden. Zu dem blitzartigen Diebstahl war es zu Beginn eines Gottesdienstes gekommen.