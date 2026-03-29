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Justiz kontert Vorwurf

Häftling brutal verprügelt? „Nicht die Wahrheit“

Tirol
29.03.2026 06:00
Nach einem Vorfall an der Klinik Innsbruck mit einem minderjährigen Häftling wurden Vorwürfe ...
Nach einem Vorfall an der Klinik Innsbruck mit einem minderjährigen Häftling wurden Vorwürfe gegen Justizwache-Beamte laut. Diese wehren sich nun.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Jasmin Steiner
Porträt von Claus Meinert
Von Jasmin Steiner und Claus Meinert

Berichte diverser Medien über einen angeblich „brutalen“ Vorfall werfen ein schlechtes Bild auf vier Justizwachebeamte in Tirol. Das hat wiederum einen Aufschrei zur Folge. Doch was ist zwischen einem Insassen (17) und den Beamten wirklich passiert? Die „Krone“ weiß es.

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Medien haben vor geraumer Zeit über einen angeblich „brutalen“ Vorfall an der Klinik Innsbruck berichtet. Vier Justizwache-Beamte sollen demnach einen minderjährigen Häftling „zu Boden gerissen, geschlagen und verletzt“ haben – so lautete die Wortwahl. „Das stimmt alles einfach nicht. Das Ganze wirft ein Bild auf unsere Berufsgruppe, das sie sich nicht verdient hat“, schreien vertrauenswürdige Insider (Namen bekannt) auf. Die „Krone“ weiß, wie und was sich wirklich abgespielt hat. Aber beginnen wir von vorne ...

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