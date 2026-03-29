Häftling brutal verprügelt? „Nicht die Wahrheit“

Berichte diverser Medien über einen angeblich „brutalen“ Vorfall werfen ein schlechtes Bild auf vier Justizwachebeamte in Tirol. Das hat wiederum einen Aufschrei zur Folge. Doch was ist zwischen einem Insassen (17) und den Beamten wirklich passiert? Die „Krone“ weiß es.
Medien haben vor geraumer Zeit über einen angeblich „brutalen“ Vorfall an der Klinik Innsbruck berichtet. Vier Justizwache-Beamte sollen demnach einen minderjährigen Häftling „zu Boden gerissen, geschlagen und verletzt“ haben – so lautete die Wortwahl. „Das stimmt alles einfach nicht. Das Ganze wirft ein Bild auf unsere Berufsgruppe, das sie sich nicht verdient hat“, schreien vertrauenswürdige Insider (Namen bekannt) auf. Die „Krone“ weiß, wie und was sich wirklich abgespielt hat. Aber beginnen wir von vorne ...
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