Häftling brutal verprügelt? „Nicht die Wahrheit“

Medien haben vor geraumer Zeit über einen angeblich „brutalen“ Vorfall an der Klinik Innsbruck berichtet. Vier Justizwache-Beamte sollen demnach einen minderjährigen Häftling „zu Boden gerissen, geschlagen und verletzt“ haben – so lautete die Wortwahl. „Das stimmt alles einfach nicht. Das Ganze wirft ein Bild auf unsere Berufsgruppe, das sie sich nicht verdient hat“, schreien vertrauenswürdige Insider (Namen bekannt) auf. Die „Krone“ weiß, wie und was sich wirklich abgespielt hat. Aber beginnen wir von vorne ...