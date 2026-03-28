Viele Fragezeichen und ein fauler Kompromiss

Fragen offen bleiben auch rund um die Lehrplanreform, die im Paket mit dem Mindestalter verhandelt und gestern auch vorgestellt wurde. Der von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) eingeforderte Medienkompetenzunterricht kommt per Schuljahr 2027/28, also mehr als ein halbes Jahr nach Einführung des Social-Media-Alterslimits. Für diesen zusätzlichen Unterricht sollten bis zu vier Lateinstunden gestrichen werden – tatsächlich fallen jetzt nur zwei Stunden.