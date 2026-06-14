„Es macht sich landesweit ziemlicher Unmut breit“

Aktuell gibt es offenbar unterschiedliche Meinungen, wer am geeignetste ist, die FPÖ in die nächsten Wahlen zu führen. Auch Ihr Name wird als möglicher Herausforderer für Parteiobmann Alexander Petschnig genannt. Würden Sie noch einmal die Parteiführung übernehmen?

Nachdem sich zig Funktionäre anlässlich des „Krone“-Berichtes, in dem ich genannt wurde, bei mir gemeldet haben, möchte ich festhalten, dass es nicht meine Lebensplanung ist, die Landespartei zu übernehmen. Es ist aber auch festzuhalten, dass sich landesweit ziemlich Unmut breit macht. Es ist mir eine Ehre, dass ich genannt werde, aber es ist notwendig, der Partei wieder frischen Wind zu geben, um mit Elan in eine Aufbruchsstimmung zu kommen. Das ist derzeit nicht der Fall. Die Vernachlässigung des Organisationsaufbaues sowie unserer Vorfeldorganisationen, wo er Bereich Jugend hervorzustreichen ist, hat sich in der Führungsebene verankert. Alexander Petschnig macht zwar einen guten Job im Nationalrat, aber die Landesarbeit und diesbezügliche Initiativen fehlen. Nach der derzeitigen Stimmungslage ist davon auszugehen, dass beim Landesparteitag im Oktober „demokratisch legitim“ ein weiterer Kandidat für die Funktion des Landesparteiobmannes antreten wird.