Das Social-Media-Verbot als Koalitions-Kompromiss

Verbot kommt wohl neun Monate vor dem Schulfach

Die Einigung umfasst lediglich grundsätzliche Eckpunkte. Einer davon: Wie „Krone“-Leser bereits wussten, wird für die Nutzung sozialer Netzwerke eine Altersgrenze von 14 Jahren festgelegt. Gelten soll diese ab dem 1. Jänner 2027. Hintergrund der „nationalen Insellösung“, die die NEOS eigentlich ablehnten, ist, dass sich die EU-weit dafür geplanten Regeln verzögern dürften und man diese nicht abwarten wolle. Welche Plattformen betroffen sein werden, sollen Experten entscheiden. Anvisiert werden jene, die süchtig machende Algorithmen einsetzen, die die Verweildauer erhöhen, um Geschäfte zu machen, oder als Einfallstor für Pädophile dienen können.