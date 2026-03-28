Was durch Iran-Krieg alles teurer werden könnte

Drohen leere Regale bei Dreh-und-Drink-Flaschen? Der Hersteller ist wegen des Iran-Kriegs besorgt, denn die Preise für Polyethylen haben sich verdoppelt, die Versorgung ist knapp. Das Beispiel zeigt, dass der Iran-Krieg weltweit auch Auswirkungen hat, die auf den ersten Blick nicht erkennbar sind.