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Kaskade an Inflation

Was durch Iran-Krieg alles teurer werden könnte

Wirtschaft
28.03.2026 13:44
Experte Felsberger warnt vor weitreichenden Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten.
Experte Felsberger warnt vor weitreichenden Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, FH Campus Wien)
Porträt von Peter Stadlmüller
Von Peter Stadlmüller

Nicht nur Öl und Gas, sondern auch zahlreiche Produkte werden teurer. Im zweiten Halbjahr droht eine Inflationswelle. Die „Krone“ hat Lieferketten-Experte Marco Felsberger gefragt, welche Sektoren besonders betroffen sind.

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Drohen leere Regale bei Dreh-und-Drink-Flaschen? Der Hersteller ist wegen des Iran-Kriegs besorgt, denn die Preise für Polyethylen haben sich verdoppelt, die Versorgung ist knapp. Das Beispiel zeigt, dass der Iran-Krieg weltweit auch Auswirkungen hat, die auf den ersten Blick nicht erkennbar sind.

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