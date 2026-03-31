Her mit den Gewinnen! Millionen für die Stadt Wien

Geld her! Die leeren Kassen der Stadt Wien freuen sich über einen Millionenregen in Form von Dividenden und Gewinnausschüttungen, die Firmen an sie abdrücken müssen. Die Zahlen explodieren regelrecht. Und: Wo das meiste Geld zu holen ist ...
Dabei macht die Stadt Wien auch keinen Hehl daraus, dass die Dividenden ein wichtiges Geschäftsmodell für sie sind. Offen nachzulesen schon auf Seite 12 des rot-pinken Regierungsprogramms: „Wir erhöhen die Ausschüttungen von Dividenden aus städtischen Beteiligungen an die Stadt Wien über den Konsolidierungszeitraum als Beitrag der ausgelagerten Unternehmungen zur Konsolidierung signifikant.“
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