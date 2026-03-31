„Blaue Lagune“: Gründer kämpft um sein Lebenswerk

Der Fertighauspark „Blaue Lagune“ südlich von Wien gilt seit Jahrzehnten als Aushängeschild der österreichischen Bau- und Immobilienbranche. Doch hinter der Fassade des Vorzeigeprojekts verdichten sich Hinweise auf eine angespannte finanzielle Lage.
Hintergrund ist ein aufwendig konzipiertes neues Bauzentrum, das Gründer Erich Benischek in Zeiten wirtschaftlicher Rezession im Fertighauspark in Wiener Neudorf (Niederösterreich) hochziehen ließ. Die ersten Schauräume des Schmuckstücks habe er vor wenigen Tagen bereits übergeben. In etwa sieben Wochen sollen die restlichen Flächen von den Ausstellern für den individuellen Endausbau genutzt werden können. Dann sollte auch der Fassadenputz fertig sein.
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