„Blaue Lagune“: Gründer kämpft um sein Lebenswerk

Hintergrund ist ein aufwendig konzipiertes neues Bauzentrum, das Gründer Erich Benischek in Zeiten wirtschaftlicher Rezession im Fertighauspark in Wiener Neudorf (Niederösterreich) hochziehen ließ. Die ersten Schauräume des Schmuckstücks habe er vor wenigen Tagen bereits übergeben. In etwa sieben Wochen sollen die restlichen Flächen von den Ausstellern für den individuellen Endausbau genutzt werden können. Dann sollte auch der Fassadenputz fertig sein.