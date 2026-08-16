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Ende der Hitze: Kaltfront hält Kurs auf Österreich

Österreich
16.08.2026 06:30
Eine Kaltfront nähert sich – und bringt das Ende der Hitzephase mit sich.
Eine Kaltfront nähert sich – und bringt das Ende der Hitzephase mit sich.(Bild: christian straub - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Während es im Osten noch einmal sonnig und heiß hergeht, bekommt der Westen am Sonntag bereits die Vorläufer der Kaltfront zu spüren, die ab Montag der Rekordhitze den Garaus macht. Vor allem am Nachmittag wird es in der Alpenregion ungemütlich mit Schauern und Gewittern. 

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Sonnig und sehr heiß wird es am Sonntag noch einmal im Osten. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland klettert das Quecksilber noch einmal auf bis zu 36 Grad. Am Nachmittag nimmt die Schauer- und Gewitterneigung in Niederösterreich besonders über dem Waldviertel und im Bergland zu. Im Flachland bleibt es voraussichtlich trocken. Selbiges gilt auch für Wien und das Burgenland.

Auch im Süden bleibt es am Sonntag noch einmal recht heiß mit Werten von bis zu 33 Grad, am Nachmittag ziehen dann aber auch in der Steiermark (vor allem im Westen) und in Kärnten (westliches Bergland und Gurktaler Alpen) erste Schauer und Gewitter durch. Am Abend steigt dann auch im Klagenfurter Becken das Gewitterrisiko.

Auch in Oberösterreich muss gegen Abend hin mit Gewitter und Schauern gerechnet werden. Zuvor wird es aber auch hier gebietsweise noch einmal heiß mit Werten von bis zu 32 Grad. 

Kaum Sonnenschein darf man am Sonntag in Salzburg erwarten. Bereits von der Früh dominieren Wolken den Himmel. Die größten Chancen auf Sonnenstrahlen gibt es um die Mittagszeit, ehe ab dem Nachmittag Schauer und Gewitter aufziehen. Ähnliches Bild auch in Tirol und Vorarlberg: Sonne Mangelware, dafür ab dem Nachmittag Regenschauer und Gewittergefahr! Außerdem wird es zwar nicht mehr so heiß, allerdings unangenehm schwül. 

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