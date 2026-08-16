Ende der Hitze: Kaltfront hält Kurs auf Österreich

Sonnig und sehr heiß wird es am Sonntag noch einmal im Osten. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland klettert das Quecksilber noch einmal auf bis zu 36 Grad. Am Nachmittag nimmt die Schauer- und Gewitterneigung in Niederösterreich besonders über dem Waldviertel und im Bergland zu. Im Flachland bleibt es voraussichtlich trocken. Selbiges gilt auch für Wien und das Burgenland.