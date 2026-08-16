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10 Jahre Bronze in Rio

„Seit damals weiß ich: Ich kann alles schaffen“

Sport-Mix
16.08.2026 06:30
2016 in Rio holten Tanja Frank und Thomas Zajac olympisches Segel-Bronze.
2016 in Rio holten Tanja Frank und Thomas Zajac olympisches Segel-Bronze.(Bild: GEPA)
Porträt von Felix Cerny
Von Felix Cerny

Acht Jahre lang musste Österreich auf eine Medaille bei Olympischen Sommerspielen warten. Entsprechend groß war der Druck auf die rot-weiß-roten die Sportlerinnen und Sportler bei den Spielen 2016 in Rio. Das Segel-Duo Tanja Frank und Thomas Zajac erlöste Am Sonntag vor genau zehn Jahren die Sportnation mit Bronze im Nacra17. 

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Wissen Sie noch, was sie am 16. August 2016 um 20.37 Uhr unserer Zeit gemacht haben? Vielleicht den Fernseher angejubelt. Denn exakt zu dieser Zeit stand fest, dass Österreich nach acht Jahren Durstrecke endlich wieder eine Olympia-Medaille hat. Tanja Frank und Thomas Zajac segelten beiden Spielen in Rio de Janeiro in der Bootsklasse Nacra17 zu Bronze.

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