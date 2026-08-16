„Seit damals weiß ich: Ich kann alles schaffen“

Wissen Sie noch, was sie am 16. August 2016 um 20.37 Uhr unserer Zeit gemacht haben? Vielleicht den Fernseher angejubelt. Denn exakt zu dieser Zeit stand fest, dass Österreich nach acht Jahren Durstrecke endlich wieder eine Olympia-Medaille hat. Tanja Frank und Thomas Zajac segelten beiden Spielen in Rio de Janeiro in der Bootsklasse Nacra17 zu Bronze.