Johannes Oerding: Weltreise „Hotel“ und Hafermilch

Ein Instrument wollte er bewusst nicht mitnehmen: „Ich wollte mal nicht an Musik denken oder etwas schreiben.“ Auf seiner Reise durch Nordamerika merkte er aber schnell, wie sehr ihm das Musizieren dann doch fehlte. „Als ich in Chicago war, kaufte ich mir eine kleine Reise-Gitarre. Ich musste meine Gedanken zu Papier bringen, da habe ich gemerkt, ich brauche das – es ist eine Art Elixier für mich. Es ist meine Leidenschaft und ohne die bin ich doch ein bisschen weniger komplett.“

Während seines Abenteuers in Amerika, Mexiko und sogar Japan wollten wir wissen, ob es eine Erinnerung gab, die ihm besonders im Gedächtnis geblieben ist. „In Mexiko habe ich ziemliche Zufriedenheit gespürt“, sagt er nachdenklich. „Ich war da auf so einer kleinen Insel, saß tagsüber an der Bar, trank einen Cocktail und hab den Kindern und den Hunden beim Spielen zugeschaut. Im Hintergrund spielte es mexikanische Musik und da habe ich gedacht: ,Mensch, das Leben kann auch so friedlich sein´.“