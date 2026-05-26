„Saxofonkoloss“ Sonny Rollins 95-jährig gestorben

Wegweiser für die Ewigkeit

Mit Davis und Coltrane war Rollins als „der junge Gott“ (Davis) Teil der New Yorker Jazz-Elite der frühen 1950er: Heroinabhängig zu sein und das zu romantisieren, gehörte dazu. Sich durch das In-Grund-und-Boden-Spielen von Kollegen zu definieren ebenso – kombiniert mit Verachtung für alle, die nicht „hip“ waren. Es war Rollins, der als erster aus all dem ausstieg und noch 60 weitere Jahre, bis er 2014 wegen Lungenfibrose das Saxofonspiel beenden musste, Dinge als erster anders als alle anderen machte.