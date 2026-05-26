Bachs steiniger Weg an die Spitze der Kunstwelt

„Neue Wilde“ oder „Neoexpressionismus“

Türen gehen plötzlich auf, obwohl Elvira Bach nie daran geklopft hat. 1982 wird sie zur „documenta 7“ in Kassel eingeladen. Das ist ihr Durchbruch. Weil der Kunstmarkt nicht ohne Schubladisierungen funktioniert, wird die Bach als Vertreterin der „Neuen Wilden“ gehandelt, neben Rainer Fetting, Salomé und Helmut Middendorf. Ein Missverständnis, dem sie lakonisch entgegentritt. „Ich wollte mit denen nichts zu tun haben und die bestimmt auch nichts mit mir.“ Schließlich setzt sich die Kategorie „Neoexpressionismus“ durch, unter der das Werk der Malerin seitdem firmiert. Elvira Bach kümmern derlei Kategorien nicht. „Ich bin einfach meinen Weg gegangen und habe mich von niemandem davon abbringen lassen. Habe weitergearbeitet, ohne Pausen. Nur jetzt, im Alter, male ich nicht mehr jeden Tag.“