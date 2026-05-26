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Weltklasse-Stimmen und große Gefühle in Tulln!

Familie & Bildung
26.05.2026 13:12
3 TENÖRE AUF DER DONAUBÜHNE TULLN
3 TENÖRE AUF DER DONAUBÜHNE TULLN(Bild: Cayenne Marketingagentur GmbH)

Wenn sich am 25. Juni 2026 die Abendsonne über der Donau senkt und die Donaubühne Tulln in warmes Gold taucht, wird die Donaubühne Tulln zum Schauplatz eines ganz besonderen Klassik-Open-Airs: „3 Tenöre – The Best of Klassik“. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets mit BonusCard-Rabatt im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at 

Am 25. Juni 2026 um 19.30 Uhr bringen Arturo Chacón-Cruz, Dmitry Korchak und Grammy-Preisträger Herbert Lippert die Magie der großen Tenor-Tradition auf die Bühne. Inspiriert vom legendären Vermächtnis von Plácido Domingo, José Carreras und Luciano Pavarotti erwartet das Publikum ein Abend voller Kraft, Gefühl und unvergesslicher Melodien.

Auf dem Programm stehen einige der schönsten Arien und Klassiker aller Zeiten – von La donna è mobile“, „Di quella Pira“ und „Mattinata“ über „Granada“, „Bésame mucho“, „Funiculi, Funiculá“ bis hin zu „’O sole mio“ und dem großen Finale „Nessun dorma“.

Begleitet werden die Tenöre in diesem Jahr erstmals vom Original Wiener Salonorchester und der Leitung von Heeresmusikchef Prof. Bernhard Heher.

Internationale Stimmen
Die drei Sänger zählen jeweils zu den etablierten Stimmen ihres Fachs. Chacón-Cruz ist regelmäßig an großen Opernhäusern wie der Metropolitan Opera in New York oder der Wiener Staatsoper zu hören. Korchak gilt als gefragter Interpret des Mozart- und Belcanto-Repertoires und ist international tätig, unter anderem an der Mailänder Scala und bei den Salzburger Festspielen. Lippert, Kammersänger und Grammy-Preisträger, zählt zu den bekanntesten österreichischen Tenören und war lange Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper.

(Bild: H.EDER)

Open-Air-Erlebnis an der Donau
Die Donaubühne Tulln dient dabei nicht nur als Spielort, sondern auch als Teil des Konzepts: Die Lage direkt am Wasser und die offene Kulisse eines Sommerabends prägen die Atmosphäre der Aufführung. Open-Air-Konzerte dieser Art setzen bewusst auf das Zusammenspiel von Musik und Umgebung und sollen ein möglichst unmittelbares Konzerterlebnis bieten.

Mit der Kombination aus bekannten Stimmen, populärem Repertoire und besonderer Location richtet sich der Abend sowohl an Klassikpublikum als auch an ein breiteres Publikum. 

Jetzt Tickets sichern!
Sichern Sie sich schon jetzt Ihre Tickets für diesen stimmungsvollen Sommerabend am 25. Juni auf der Donaubühne Tulln mit attraktivem BonusCard-Rabatt im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at 

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Götterklang trifft Donaugold – Die 3 Tenöre: The Best of Klassik
(Bild: Cayenne Marketingagentur GmbH)

📅 25.06.2026 – 19:30 Uhr
📍Donaubühne Tulln, Tulln

Karten erhältlich im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at

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