Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Interview

Helene Fischer: „Wie der letzte Sternenstaub“

Adabei Österreich
21.03.2026 06:00
Die Sängerin, die uns „Atemlos“ macht, als neues Gesicht für die Designermarke Mugler: Elegant, ...
Die Sängerin, die uns „Atemlos“ macht, als neues Gesicht für die Designermarke Mugler: Elegant, stilsicher, selbstbewusst und als Vorbild für viele junge Frauen.(Bild: Semi Djebbi)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

Zwischen Bühne, ihrer Mutterrolle und Düften: Die Schlagerkönigin sprach in ihrer neuen Rolle als Botschafterin für Muglers „Alien“ mit der „Krone“ über Stärke, Balance und die magische Wirkung eines Parfums. Dabei zeigte sich Helene Fischer so persönlich wie selten und verriet, was ihr Kraft und Halt gibt.

0 Kommentare

Wer kennt dieses Gefühl nicht: Man sprüht einen Duft auf und fühlt sich sofort besser – stärker, attraktiver. Vor allem Parfums haben eine ganz besondere Wirkung. Man liebt sie, sie begleiten uns täglich – Frauen genauso wie Männer. Und Hand aufs Herz: Die Frage „Du riechst heute aber gut – was trägst du?“ hört man gern. Und wenn man dann den Namen nennt, folgt entweder ein „Ah, kenn ich!“ oder ein neugieriges „Oh, kenn ich noch nicht“.

Ein Parfum, das aber viele seit Jahren kennen, ist der ikonische „Alien“-Klassiker der Designermarke Mugler. Früher prägten internationale Kampagnen mit Model Anok Yai das Bild der Kreation. Nun bekommt das Parfum mit Schlagerstar Helene Fischer ein neues Gesicht. Deutsche 

Starpower trifft Pariser Designermarke
Wir trafen die 41-Jährige im Zuge des Launches der neuen Mugler-Kreation „Alien Pulp“ in München. Die 1,58 Meter große Blondine begrüßte uns herzlich und strahlte in einem klassischen schwarzen Anzug. In kleiner Runde erzählt sie euphorisch: „Ich fühle mich geehrt, dass man mich auserkoren hat und ich sowohl den Duft als auch die ganze Marke mit all ihren Outfits und dieser Extravaganz, die ich darin sehe, transportieren darf. Helene Fischer und Mugler passen sehr schön zusammen – eine starke Kombination.“ „Alien“ wird immer wieder mit Stärke und Selbstbewusstsein assoziiert. Auf die Frage, was ihr persönlich dieses Gefühl gibt und ob es dafür bestimmte Rituale gibt, erklärt Fischer: „Ich fühle mich immer dann am stärksten oder auch am schönsten, wenn ich bei mir bin und in Balance. Es ist nichts, was von außen kommt oder mit Perfektion zu tun hat, sondern meine innere Haltung und mein Gleichgewicht.“

Beim „Alien Pulp“-Launch mit Helene Fischer: Stärke, Persönlichkeit und ein fruchtig- floraler ...
Beim „Alien Pulp“-Launch mit Helene Fischer: Stärke, Persönlichkeit und ein fruchtig- floraler Duft mit Himbeer-Akkord.(Bild: Semi Djebbi)

Gerade als Mutter hat sich aber auch ihr Blick auf ihre innere Kraft verändert: „Mit meiner Rolle als Mutter ist mir noch bewusster geworden, dass ich nicht nur für meine Töchter, sondern auch für viele junge Frauen ein Vorbild bin. Diese Verantwortung spüre ich sehr. Gleichzeitig bin ich gelassener geworden und vertraue mehr auf mich selbst und meine innere Stimme.“

Zwischen Trubel und Ruhe vor dem Auftritt 
Diese Balance nimmt sie auch mit auf die Bühne – gerade bei ihrer 360-Grad-Tour (am 11. Juli im Wiener Ernst-Happel-Stadion), bei der sie von allen Seiten vom Publikum umgeben ist: „Unmittelbar vor dem Konzert wird es bei mir im Innersten ganz ruhig. Ich nehme mir einen kleinen Moment für mich, um runterzukommen, weil davor so viel passiert – Proben, Soundcheck etc. Tatsächlich kommt auch hier aber noch ein Duft zum Einsatz, das ist wie der letzte Sternenstaub, den ich mir aufsprühe. Dann geht es raus ins Scheinwerferlicht.“
Doch wie viel Privatperson steckt in Helene als Bühnenfigur? „Ich bin kein zwiegespaltener Mensch, sondern eine Persönlichkeit mit zwei Seiten“, schmunzelt sie. „Privat bin ich eher ruhig und genieße die Stille – gleichzeitig kann ich auf der Bühne dieses Feuer entfachen. Die Mutterschaft hat mich aber auf jeden Fall sensibler gemacht, ich nehme vieles intensiver wahr.“

Lesen Sie auch:
Zurück im Rampenlicht: Den Rest des Jahres lässt Helene Fischer noch ruhig ausklingen, 2026 geht ...
Talk mit der „Krone“
Comeback: Helene Fischer ist bereit für Wien
15.11.2025
Nach der Babypause
Helene Fischer: So wird ihr großes Comeback
12.11.2025
Babypause vorbei!
Silbereisen: „Werde Helene Fischer überraschen“
09.01.2026

Diese neu gewonnene Sensibilität zeigt sich für die Sängerin ebenso auch im Umgang mit Düften. Für sie sind sie weit mehr als nur ein Accessoire – sie sind Erinnerungen. „Ich habe über viele Jahre ein Parfum getragen, das mich sofort in meine Vergangenheit zurückkatapultiert. Wenn ich es auftrage, fühle ich mich wieder ganz jung. Da hängen so viele Momente dran – vor allem meine Bühnenmomente.“ Denn: Düfte erzählen ihre eigenen Geschichten – und seien wir ehrlich: Haben wir nicht auch alle unsere ganz persönliche?

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
21.03.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Opernball sorgte auch in diesem Jahr wieder für viele schöne und aufsehen
Promis, Walzer, Roben
Die allerschönsten Bilder des 68. Opernballs
Panik-Attacke!
Sharon Stone bricht am Opernball in Tränen aus
Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
108.669 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Österreich
Die Akte Seiler: Was dem Sänger jetzt droht
104.340 mal gelesen
Christopher Seiler legte eine Drogen-Beichte ab. Die Staatsanwaltschaft könnte den Tatbestand ...
Gericht
Beamten gebissen: Diversion für Frau von Showstar
103.434 mal gelesen
Symbolbild.
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1965 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
1103 mal kommentiert
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Wirtschaft
Iran-Angriffe lassen Gaspreise jetzt explodieren
1014 mal kommentiert
Die Anlage in Ras Laffan wurde in der Nacht massiv von ballistischen Raketen aus dem Iran ...
Mehr Adabei Österreich
„Krone“-Interview
Helene Fischer: „Wie der letzte Sternenstaub“
Tränen bei Simone
Jacqueline Lugner: „Mein Vater brauchte Hilfe“
Auftakt: Chopin-Gala
Silvia Schneider: „Musik kennt keine Grenzen“
Auftritte verschoben
Christopher Seiler beginnt nach Vorwürfen Therapie
Bestätigt
Superstar Boy George beim Song Contest in Wien!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf