Helene Fischer: „Wie der letzte Sternenstaub“

Ein Parfum, das aber viele seit Jahren kennen, ist der ikonische „Alien“-Klassiker der Designermarke Mugler. Früher prägten internationale Kampagnen mit Model Anok Yai das Bild der Kreation. Nun bekommt das Parfum mit Schlagerstar Helene Fischer ein neues Gesicht. Deutsche

Starpower trifft Pariser Designermarke

Wir trafen die 41-Jährige im Zuge des Launches der neuen Mugler-Kreation „Alien Pulp“ in München. Die 1,58 Meter große Blondine begrüßte uns herzlich und strahlte in einem klassischen schwarzen Anzug. In kleiner Runde erzählt sie euphorisch: „Ich fühle mich geehrt, dass man mich auserkoren hat und ich sowohl den Duft als auch die ganze Marke mit all ihren Outfits und dieser Extravaganz, die ich darin sehe, transportieren darf. Helene Fischer und Mugler passen sehr schön zusammen – eine starke Kombination.“ „Alien“ wird immer wieder mit Stärke und Selbstbewusstsein assoziiert. Auf die Frage, was ihr persönlich dieses Gefühl gibt und ob es dafür bestimmte Rituale gibt, erklärt Fischer: „Ich fühle mich immer dann am stärksten oder auch am schönsten, wenn ich bei mir bin und in Balance. Es ist nichts, was von außen kommt oder mit Perfektion zu tun hat, sondern meine innere Haltung und mein Gleichgewicht.“