Helene Fischer: „Wie der letzte Sternenstaub“

Zwischen Bühne, ihrer Mutterrolle und Düften: Die Schlagerkönigin sprach in ihrer neuen Rolle als Botschafterin für Muglers „Alien“ mit der „Krone“ über Stärke, Balance und die magische Wirkung eines Parfums. Dabei zeigte sich Helene Fischer so persönlich wie selten und verriet, was ihr Kraft und Halt gibt.
Wer kennt dieses Gefühl nicht: Man sprüht einen Duft auf und fühlt sich sofort besser – stärker, attraktiver. Vor allem Parfums haben eine ganz besondere Wirkung. Man liebt sie, sie begleiten uns täglich – Frauen genauso wie Männer. Und Hand aufs Herz: Die Frage „Du riechst heute aber gut – was trägst du?“ hört man gern. Und wenn man dann den Namen nennt, folgt entweder ein „Ah, kenn ich!“ oder ein neugieriges „Oh, kenn ich noch nicht“.
Ein Parfum, das aber viele seit Jahren kennen, ist der ikonische „Alien“-Klassiker der Designermarke Mugler. Früher prägten internationale Kampagnen mit Model Anok Yai das Bild der Kreation. Nun bekommt das Parfum mit Schlagerstar Helene Fischer ein neues Gesicht. Deutsche
Starpower trifft Pariser Designermarke
Wir trafen die 41-Jährige im Zuge des Launches der neuen Mugler-Kreation „Alien Pulp“ in München. Die 1,58 Meter große Blondine begrüßte uns herzlich und strahlte in einem klassischen schwarzen Anzug. In kleiner Runde erzählt sie euphorisch: „Ich fühle mich geehrt, dass man mich auserkoren hat und ich sowohl den Duft als auch die ganze Marke mit all ihren Outfits und dieser Extravaganz, die ich darin sehe, transportieren darf. Helene Fischer und Mugler passen sehr schön zusammen – eine starke Kombination.“ „Alien“ wird immer wieder mit Stärke und Selbstbewusstsein assoziiert. Auf die Frage, was ihr persönlich dieses Gefühl gibt und ob es dafür bestimmte Rituale gibt, erklärt Fischer: „Ich fühle mich immer dann am stärksten oder auch am schönsten, wenn ich bei mir bin und in Balance. Es ist nichts, was von außen kommt oder mit Perfektion zu tun hat, sondern meine innere Haltung und mein Gleichgewicht.“
Gerade als Mutter hat sich aber auch ihr Blick auf ihre innere Kraft verändert: „Mit meiner Rolle als Mutter ist mir noch bewusster geworden, dass ich nicht nur für meine Töchter, sondern auch für viele junge Frauen ein Vorbild bin. Diese Verantwortung spüre ich sehr. Gleichzeitig bin ich gelassener geworden und vertraue mehr auf mich selbst und meine innere Stimme.“
Zwischen Trubel und Ruhe vor dem Auftritt
Diese Balance nimmt sie auch mit auf die Bühne – gerade bei ihrer 360-Grad-Tour (am 11. Juli im Wiener Ernst-Happel-Stadion), bei der sie von allen Seiten vom Publikum umgeben ist: „Unmittelbar vor dem Konzert wird es bei mir im Innersten ganz ruhig. Ich nehme mir einen kleinen Moment für mich, um runterzukommen, weil davor so viel passiert – Proben, Soundcheck etc. Tatsächlich kommt auch hier aber noch ein Duft zum Einsatz, das ist wie der letzte Sternenstaub, den ich mir aufsprühe. Dann geht es raus ins Scheinwerferlicht.“
Doch wie viel Privatperson steckt in Helene als Bühnenfigur? „Ich bin kein zwiegespaltener Mensch, sondern eine Persönlichkeit mit zwei Seiten“, schmunzelt sie. „Privat bin ich eher ruhig und genieße die Stille – gleichzeitig kann ich auf der Bühne dieses Feuer entfachen. Die Mutterschaft hat mich aber auf jeden Fall sensibler gemacht, ich nehme vieles intensiver wahr.“
Diese neu gewonnene Sensibilität zeigt sich für die Sängerin ebenso auch im Umgang mit Düften. Für sie sind sie weit mehr als nur ein Accessoire – sie sind Erinnerungen. „Ich habe über viele Jahre ein Parfum getragen, das mich sofort in meine Vergangenheit zurückkatapultiert. Wenn ich es auftrage, fühle ich mich wieder ganz jung. Da hängen so viele Momente dran – vor allem meine Bühnenmomente.“ Denn: Düfte erzählen ihre eigenen Geschichten – und seien wir ehrlich: Haben wir nicht auch alle unsere ganz persönliche?
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