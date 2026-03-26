Trump beruft Technologierat ein – ohne Elon Musk

Musk überwarf sich mit Trump

Musk, der mit Abstand reichste Mensch der Welt, führt unter anderem den Elektroautobauer Tesla und die Weltraumfirma SpaceX. Er hatte Trump im Wahlkampf ums Weiße Haus mit mehr als 250 Millionen Dollar unterstützt. In den ersten Monaten von Trumps zweiter Amtszeit gehörte er zu den engsten Vertrauten des Präsidenten, die beiden überwarfen sich jedoch im Streit um ein Steuergesetz. Seitdem gab es zwar wieder Zeichen für eine Annäherung, aber die alte Nähe stellte sich nicht wieder ein.