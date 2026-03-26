Im Iran wird die Zukunft der Koalition zerschossen

Das sind die denkbar schlechtesten Vorzeichen für die Österreicher, das wäre auch eine Katastrophe für die Dreier-Regierung. Denn wenn sie überhaupt jemals eine Überlebenschance beziehungsweise eine Wiederwahl-Chance hätte, dann wohl nur, wenn es den Österreichern wieder gefühlt und vor allem in der Realität besser ginge.