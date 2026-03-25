Rotblaue Wunder: Mit Babler und Kickl ins Paradies

Leider macht es Andreas Babler in der Sache kaum besser. Wenn der SPÖ-Chef sich wegen der Pipifax-Eingriffe in die Preisbildung als Kreiskys Wiedergänger feiert, handelt es sich bestenfalls um eine fehlgeleitete Selbsteinschätzung. Heute Sprit, morgen – was eigentlich wichtiger wäre – die Gaspreise und übermorgen überhaupt alle Einkäufe: Ein Schlaraffenland, in dem es nicht um Angebot und Nachfrage geht, sondern um Bablers Traum vom Preisparadies, das die Kraft der Märkte auf wundersame Weise überwunden hat. Was für ein Unfug!