Das wird teuer! Wenn der Finanzminister, wie in dieser Woche im „Krone“-Interview, sagt: „Wir haben weiteren Sparbedarf, überhaupt keine Frage“, dann muss man das als gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern sehen. Denn wo wird Markus Marterbauer denn sparen, wenn nicht bei den Bürgern, denen er am liebsten tiefer in die Geldbörseln greifen möchte – indem er Vermögens- und Erbschaftssteuern einhebt.