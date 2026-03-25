700 Euro Miete für Wohnung so klein wie Häfn-Zelle

Zwischen sieben und 12 Quadratmeter sind Gefängniszellen in Österreich groß. Und damit teilweise größer als eine Wohnung, die gerade in der Wildenhoferstraße in der Stadt Salzburg nahe dem Hauptbahnhof vermietet wird. Zehn Quadratmeter umfasst die besagte Garçonnière. Stolze 699 Euro Miete will der Eigentümer dafür haben. Das entspricht knapp 70 Euro pro Quadratmeter!