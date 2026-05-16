Drama um Kind: Arzt warnt vor voreiligen Schlüssen

Welche Rolle die Hauterkrankung des Mädchens gespielt hat, lasse sich aus der Entfernung nicht abschätzen, betont der Primar aus Salzburg. Hier seien Gutachten abzuwarten. Weghuber hat in seiner Klinik aber immer wieder mit Eltern zu tun, die bei der Ernährung eines chronisch kranken Kindes vor enormen Herausforderungen stehen. „Das ist für Familien eine ganz schwierige Situation. Nicht immer gibt es ein Patentrezept.“