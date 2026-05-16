Hier wird das Schilf im XXL-Stil ratzfatz zermalmt

Wasserbüffel kommen durch ihre großen Paarhufe zu Stellen in Biotopen, in die Kühe nicht vordringen. Mit ihrem starken Gebiss zermalmen sie dort Schilf, das ansonst feuchte Stellen überwuchern und austrocknen würde. Es ist ein außergewöhnliches Projekt, das hier im Weinviertel läuft. Und, wie die Videos im Anschluss zeigen: Hunger haben die Tiere genug!
„Wehe, wenn sie losgelassen“: So könnte man die Protagonisten des Projekts „Wilde Weiden“ bezeichnen, die auf „Tour“ in Niederösterreich sind, um ein Landschaftsbild zu schaffen, das zunehmender Austrocknung entgegenwirkt.
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