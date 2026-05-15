Viele Erlebnisse mit Hufschlag und Stallgeflüster

Sie hat sich auch schon erste Vorführungen und ein Live-Training angesehen. Bianca und die zweijährige Marie kommen aus dem Staunen nicht heraus, denn heuer gibt es nicht nur Pony-, sondern auch Eselreiten. Dazu Pferdeflüstern beim „Parelli-Training“ – so wird der Messebesuch zu einem unvergesslichen Gesamterlebnis für die ganze Familie.