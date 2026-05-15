Viele Erlebnisse mit Hufschlag und Stallgeflüster

Pferdestärken hautnah erleben: Die Messe „Pferd Wels“ bringt noch bis Sonntag, 17. Mai, Sport, Shopping, Erlebnis, Innovationen und Leidenschaft rund ums Pferd zusammen. Die neue Gestaltung des Geländes macht Platz für viel Neues. Auf der größten Pferdemesse Österreichs gibt es auch wieder atemberaubende Shows und Turniere.
Bis Sonntag, 17. Mai, wird in Wels aufgesattelt: „Pferd Wels“ begeistert mit einem bunten Mix aus Sport, Zucht, Fachmesse, Shopping und Leidenschaft. „Die neue Gestaltung der Hallen und des Geländes ist ein Gewinn für alle, die Qualität der Shops ist hoch und die Turnierplätze sind viel ruhiger – das gefällt unseren Pferden auch!“, schwärmt Lisa, die jedes Jahr herkommt.
Hochkarätiges CSN-ASpringturnier
Beim Springturnier gehen 180 Reiterinnen und Reiter aus sechs Nationen an den Start. Der neue Parcours ist weitläufiger und garantiert auch bei Regen besten Boden, versichert Christine Wimmer von der Messe Wels: „Insgesamt haben wir heuer 450 Pferde am Gelände in den Stallzelten untergebracht.“
Sie hat sich auch schon erste Vorführungen und ein Live-Training angesehen. Bianca und die zweijährige Marie kommen aus dem Staunen nicht heraus, denn heuer gibt es nicht nur Pony-, sondern auch Eselreiten. Dazu Pferdeflüstern beim „Parelli-Training“ – so wird der Messebesuch zu einem unvergesslichen Gesamterlebnis für die ganze Familie.
Bei den Shows in der Westernarena geht es um Spins und Sliding Stops, aber auch um Reittraditionen wie etwa die Working Equitation aus Portugal, die feinfühlig Sand aufwirbelt. In der „Nacht der Pferde“ zeigen internationale Reiter, wie einzigartig das Zusammenspiel von Mensch und Tier sein kann. Feinste Freiheitsdressur, spektakuläre Stunts und beeindruckende Bilder.
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