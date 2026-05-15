10.000 Radkilometer in vier Wochen – mit 75 Jahren

Wie viele positive Effekte das Radfahren nicht nur körperlich haben kann, weiß der Salzburger bestens. Auch in den dunkelsten Stunden können zwei Räder ein guter Ratgeber sein. „Nach dem Tod meiner Frau habe ich mich gefühlt, als würde ich vor einer schwarzen Wand stehen“, sagte er einst. Die Liebe zum Radsport hat ihn wieder auf die Beine gebracht und führt ihn im Sommer hoffentlich ans Ziel seiner großen Reise.