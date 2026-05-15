10.000 Radkilometer in vier Wochen – mit 75 Jahren

Der Salzburger Gottfried Hinterholzer nimmt im August sein vielleicht größtes Abenteuer in Angriff: Das Radsport-Urgestein möchte dabei weit über 300 Kilometer pro Tag absolvieren und eine 10.000 Kilometer lange Route entlang des Eisernen Vorhangs in genau vier Wochen zurücklegen...
Über 10.000 Kilometer ist er lang und führt von Nordfinnland bis zum Schwarzen Meer: der „Iron Curtain Trail“, eine Radroute entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs. Diesen Weg komplett zu absolvieren, klingt beim Blick auf die Distanz für die meisten Menschen aberwitzig.
Ein Salzburger will ihn ab Mitte August in exakt vier Wochen zurücklegen, dabei weit über 300 Kilometer pro Tag fahren. „Dadurch, dass ich an keinen Rennen mehr teilnehme, bin ich immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen“, sagt Gottfried Hinterholzer.
Früher Weltmeister, jetzt Genussradfahrer
Der Stadt-Salzburger war über viele Jahre erfolgreich in der Mastersklasse auf dem Rad unterwegs und hat sich 2021 zum Weltmeister in der Kategorie der 71- bis 75-Jährigen gekrönt. Insgesamt hat er über 180 Rennen gewonnen und in seiner Karriere bereits Legenden wie Eddy Merckx, Marco Pantani oder Maurizio Fondriest persönlich kennengelernt.
Heutzutage bezeichnet er sich längst als „Genussradfahrer“, wobei Genuss im Hinblick auf das bevorstehende Abenteuer wohl Ansichtssache ist.
Entlang des Eisernen Vorhangs – der Teil, der russisches Staatsgebiet umfasst, wird ausgelassen – fährt Hinterholzer nicht allein. Auch ein paar Kollegen aus dem Crataegutt Racing Team sind dabei. Gemeinsam gewann man bereits das Race Across America – von der einen Seite der USA auf die andere. Was alle Teilnehmer neben der Liebe zum Radsport eint: Sie sind über 70 Jahre alt, einer sogar 85.
„Das muss man wegstecken können“
Der Salzburger setzt auf das vertraute Teamgefüge. „Wir werden öfter einmal am Limit sein. Da können Worte fallen, wo der eine oder andere dann ein bisschen angerührt ist. Das muss man dann aber wegstecken können.“ Emotionale Bilder – egal ob positiv oder negativ – sind garantiert, sollen dann auch in einem später erscheinenden Film zu sehen sein. Ein Kamerateam begleitet die Gruppe ununterbrochen.
Vier Wochen auf engstem Raum – das durchzustehen ist eine Aufgabe, an die ich mit größtem Respekt herangehe.
Rad-Tausendsassa Gottfried Hinterholzer
Was macht das Unterfangen neben der körperlichen Herausforderung für „Gotti“ so besonders? „Es ist komplett etwas Neues. Dazu kenne ich die Länder des Ostens wie Rumänien und Bulgarien noch gar nicht“, erklärt der aktuell noch 74-Jährige, der mit seinen Kollegen noch auf der Suche nach Unterstützern ist und ein Crowfunding gestartet hat.
Klar ist: Mit ihrem Speichenspektakel wollen die selbst ernannten „Eisernen Veteranen“ auch ein Vorbild für Gleichaltrige sein und sie wollen ein Zeichen setzen, dass Alter keine Grenze ist, sondern ein Potenzial.
Wie viele positive Effekte das Radfahren nicht nur körperlich haben kann, weiß der Salzburger bestens. Auch in den dunkelsten Stunden können zwei Räder ein guter Ratgeber sein. „Nach dem Tod meiner Frau habe ich mich gefühlt, als würde ich vor einer schwarzen Wand stehen“, sagte er einst. Die Liebe zum Radsport hat ihn wieder auf die Beine gebracht und führt ihn im Sommer hoffentlich ans Ziel seiner großen Reise.
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