Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für keinen Spaß zu alt

10.000 Radkilometer in vier Wochen – mit 75 Jahren

Salzburg
15.05.2026 09:00
Gottfried Hinterholzer ist ein Urgestein der Salzburger Radsportszene.
Gottfried Hinterholzer ist ein Urgestein der Salzburger Radsportszene.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Der Salzburger Gottfried Hinterholzer nimmt im August sein vielleicht größtes Abenteuer in Angriff: Das Radsport-Urgestein möchte dabei weit über 300 Kilometer pro Tag absolvieren und eine 10.000 Kilometer lange Route entlang des Eisernen Vorhangs in genau vier Wochen zurücklegen...  

0 Kommentare

Über 10.000 Kilometer ist er lang und führt von Nordfinnland bis zum Schwarzen Meer: der „Iron Curtain Trail“, eine Radroute entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs. Diesen Weg komplett zu absolvieren, klingt beim Blick auf die Distanz für die meisten Menschen aberwitzig.

Ein Salzburger will ihn ab Mitte August in exakt vier Wochen zurücklegen, dabei weit über 300 Kilometer pro Tag fahren. „Dadurch, dass ich an keinen Rennen mehr teilnehme, bin ich immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen“, sagt Gottfried Hinterholzer.

Früher Weltmeister, jetzt Genussradfahrer
Der Stadt-Salzburger war über viele Jahre erfolgreich in der Mastersklasse auf dem Rad unterwegs und hat sich 2021 zum Weltmeister in der Kategorie der 71- bis 75-Jährigen gekrönt. Insgesamt hat er über 180 Rennen gewonnen und in seiner Karriere bereits Legenden wie Eddy Merckx, Marco Pantani oder Maurizio Fondriest persönlich kennengelernt.

Heutzutage bezeichnet er sich längst als „Genussradfahrer“, wobei Genuss im Hinblick auf das bevorstehende Abenteuer wohl Ansichtssache ist. 

Gottfried Hinterholzer will mit seinen Kollegen den Iron Curtain Trail zurücklegen.
Gottfried Hinterholzer will mit seinen Kollegen den Iron Curtain Trail zurücklegen.(Bild: Andreas Tröster)
2021 kürte sich der Salzburger zum Masters-Weltmeister. „Das war das Größte für mich“, sagt er.
2021 kürte sich der Salzburger zum Masters-Weltmeister. „Das war das Größte für mich“, sagt er.(Bild: Gottfried Hinterholzer)

Entlang des Eisernen Vorhangs – der Teil, der russisches Staatsgebiet umfasst, wird ausgelassen – fährt Hinterholzer nicht allein. Auch ein paar Kollegen aus dem Crataegutt Racing Team sind dabei. Gemeinsam gewann man bereits das Race Across America – von der einen Seite der USA auf die andere. Was alle Teilnehmer neben der Liebe zum Radsport eint: Sie sind über 70 Jahre alt, einer sogar 85.

„Das muss man wegstecken können“
Der Salzburger setzt auf das vertraute Teamgefüge. „Wir werden öfter einmal am Limit sein. Da können Worte fallen, wo der eine oder andere dann ein bisschen angerührt ist. Das muss man dann aber wegstecken können.“ Emotionale Bilder – egal ob positiv oder negativ – sind garantiert, sollen dann auch in einem später erscheinenden Film zu sehen sein. Ein Kamerateam begleitet die Gruppe ununterbrochen. 

Zitat Icon

Vier Wochen auf engstem Raum – das durchzustehen ist eine Aufgabe, an die ich mit größtem Respekt herangehe. 

Rad-Tausendsassa Gottfried Hinterholzer

Was macht das Unterfangen neben der körperlichen Herausforderung für „Gotti“ so besonders? „Es ist komplett etwas Neues. Dazu kenne ich die Länder des Ostens wie Rumänien und Bulgarien noch gar nicht“, erklärt der aktuell noch 74-Jährige, der mit seinen Kollegen noch auf der Suche nach Unterstützern ist und ein Crowfunding gestartet hat.

Lesen Sie auch:
Beendet Karriere
Weltmeister sagt adieu: „Fühle mich einfach frei“
17.08.2023

Klar ist: Mit ihrem Speichenspektakel wollen die selbst ernannten „Eisernen Veteranen“ auch ein Vorbild für Gleichaltrige sein und sie wollen ein Zeichen setzen, dass Alter keine Grenze ist, sondern ein Potenzial. 

Wie viele positive Effekte das Radfahren nicht nur körperlich haben kann, weiß der Salzburger bestens. Auch in den dunkelsten Stunden können zwei Räder ein guter Ratgeber sein. „Nach dem Tod meiner Frau habe ich mich gefühlt, als würde ich vor einer schwarzen Wand stehen“, sagte er einst. Die Liebe zum Radsport hat ihn wieder auf die Beine gebracht und führt ihn im  Sommer hoffentlich ans Ziel seiner großen Reise. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
15.05.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Das Baby wurde auf natürlichem Weg gezeugt und zunächst von der Mutter sowie dem biologischen ...
Historisches Urteil
Italien erkennt drei Elternteile für Kind (4) an
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Nordisch
„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer
149.658 mal gelesen
Toni Innauer zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
148.981 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Ski Alpin
Manuel Feller: Ein Posting für die Liebe
121.031 mal gelesen
Manuel Feller feiert die Liebe zu seiner Frau.
Wirtschaft
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
975 mal kommentiert
VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Innenpolitik
Aus für Steuerprivilegien ukrainischer Fahrzeuge!
796 mal kommentiert
Ukrainische Fahrzeuge waren bisher von der NOVA sowie von der Pickerlüberprüfung befreit. Damit ...
Society International
Alle Finalisten, Cosmó-Party und sexy Swarovski!
656 mal kommentiert
Victoria Swarovski heizte den ESC-Fans im Glitzerbody ein.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf