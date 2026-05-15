Salzburgs WM-Segler müssen Führung abgeben

„Vom Wind her war es wirklich extrem schwierig – sehr drehend, böig. Man ist ziemlich schnell mal auf einer Seite steckengeblieben und dann auch nicht mehr gut ins Fahren gekommen“, sagte Prettner nach den Rennen und fügte hinzu: „Wenn man sich die Ergebnisliste ansieht, erkennt man, dass es unglaublich schwierig war, einen soliden, konstanten Tag hineinzubekommen – jedes Boot hat irgendwann mal eine schwächere Wettfahrt eingebaut. Bei uns war es eben das letzte Rennen, da sind wir auf der ersten Vorwind komplett stehen geblieben“, sagte der EM-Vierte aus dem Vorjahr.