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Salzburgs WM-Segler müssen Führung abgeben

Salzburg: Sport-Nachrichten
15.05.2026 15:07
Vor Quiberon findet derzeit die 49er-WM statt.
Vor Quiberon findet derzeit die 49er-WM statt.(Bild: Sailing Energy)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Salzburgs WM-Segler Keanu Prettner und Jakob Flachberger musste ihre Zwischenführung bei der 49er-Weltmeisterschaft vor Quiberon (Fra) vorübergehend abgeben. Das Duo vom Union Yachtclub Wolfgangsee agierte in der Top-Gruppe zu inkonstant und fiel auf den fünften Platz zurück.

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Nach einer starken Qualifikation (darunter zwei Wettfahrtsiege) gingen Keanu Prettner und Jakob Flachberger in bester Ausgangslage in die Goldflotte. Am Ende musste sich das heimische Segel-Duo mit einem souveränen vierten und einem enttäuschenden letzten Platz zufriedengeben. 

Zitat Icon

Vom Wind her war es wirklich extrem schwierig.

Keanu PRETTNER

Bild: OeSV Dominik Matesa

„Vom Wind her war es wirklich extrem schwierig – sehr drehend, böig. Man ist ziemlich schnell mal auf einer Seite steckengeblieben und dann auch nicht mehr gut ins Fahren gekommen“, sagte Prettner nach den Rennen und fügte hinzu: „Wenn man sich die Ergebnisliste ansieht, erkennt man, dass es unglaublich schwierig war, einen soliden, konstanten Tag hineinzubekommen – jedes Boot hat irgendwann mal eine schwächere Wettfahrt eingebaut. Bei uns war es eben das letzte Rennen, da sind wir auf der ersten Vorwind komplett stehen geblieben“, sagte der EM-Vierte aus dem Vorjahr.

Prettner: „Haben nicht viel falsch gemacht“
Vorwerfen will er sich und Partner Flachberger nicht viel. „Wir haben nicht viel falsch gemacht, da war auch einiges an Pech dabei. Morgen geht es voll weiter. Es sind nochmal drei Rennen geplant – und es ist alles sehr knapp beisammen und es ist alles noch zu holen.“

Lesen Sie auch:
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11.05.2026

Die Salzburger setzen die 49er-Goldflotte am Samstag mit drei Rennen fort. Aktuell rangieren sie an fünfter Stelle. Die besten zehn Boote nach morgen Abend erreichen die Medal-Series am Sonntag.

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