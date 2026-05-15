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Kletzl bleibt

Westligist klärt Trainerfrage vor Saisonende

Salzburg: Sport-Nachrichten
15.05.2026 21:00
Bernhard Kletzl bleibt in St. Johann.
Bernhard Kletzl bleibt in St. Johann.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Die Regionalliga West hat noch sechs Spieltage vor sich. Einige Fragen bezüglich neuer Saison sind bereits geklärt, andere noch offen. In die erste Kategorie reiht sich die Ungewissheit bezüglich des Trainerstuhls in St. Johann. Vor dem Heimspiel gegen Dornbirn machte Präsident Josef Klingler Nägel mit Köpfen.

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Lange war die Zukunft von Trainer Bernhard Kletzl bei Westligist St. Johann ungewiss. Sechs Spieltage vor Saisonende herrscht aber Klarheit: Der Coach bleibt den Pongauern für zumindest eine weitere Saison erhalten. „Das ist gut für uns“, sagte Präsident Josef Klingler, der das Heimspiel (17) gegen Dornbirn wegen eines Krankenhausaufenthalts verpasst.

FC Pinzgau – weiter ohne neuen Cheftrainer – gastiert in Kufstein, wird interimistisch von Tamas Tandari und Arnold Benedek betreut.

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Regionalliga West, Samstag: Kufstein – FC Pinzgau, Imst – FC Lustenau, Hohenems – Wals-Grünau (alle 17).

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