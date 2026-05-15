Westligist klärt Trainerfrage vor Saisonende

Lange war die Zukunft von Trainer Bernhard Kletzl bei Westligist St. Johann ungewiss. Sechs Spieltage vor Saisonende herrscht aber Klarheit: Der Coach bleibt den Pongauern für zumindest eine weitere Saison erhalten. „Das ist gut für uns“, sagte Präsident Josef Klingler, der das Heimspiel (17) gegen Dornbirn wegen eines Krankenhausaufenthalts verpasst.