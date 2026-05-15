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Hilfsprojekt

Noch ein Bienenstock für Salzburgs Erzbischof

Salzburg
15.05.2026 20:00
Erzbischof Franz Lackner freut sich über den bereits dritten Bienenstock
Erzbischof Franz Lackner freut sich über den bereits dritten Bienenstock(Bild: Erzdiözese Salzburg/Hiva Naghsi)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Im Bischofsgarten in der Salzburger Altstadt schwärmen jetzt noch mehr Bienen aus: Erzbischof Franz Lackner nahm den bereits dritten Stock in Empfang. Mit gewonnenem Wachs wird ein Hilfsprojekt der Caritas unterstützt. 

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Beim Aufstellen des Bienenstocks erklärte Imker Josef Picher, dass die Bienen selbst 60 Kilo des produzierten Honigs zum Leben brauchen. „Das 61. Kilo gehört dem Imker“, so Pichler.

Daraus soll dann Wachs für Kerzen gewonnen werden. In zwei Monaten liefern die Bienen den Grundstoff für rund 5000 Kerzen. 

Hat keine Berührungsängste: Erzbischof Lackner beim neuen Bienenstock
Hat keine Berührungsängste: Erzbischof Lackner beim neuen Bienenstock(Bild: Erzdiözese Salzburg/Hiva Naghsi)

Das Hilfsprojekt wird von der Caritas organisiert. Menschen mit Behinderung verarbeiten das Wachs im Dorf St. Anton in Bruck zu Teelichtern. Gläser und Dochte spendet eine Firma aus dem Tiroler Zillertal. Schüler der Mittelschule Adnet bemalten die Behausungen der Bestäuber. 

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Besucher des Salzburger Doms können die Kerzen dann gegen eine Spende anzünden. Caritas-Direktor Kurt Sonneck: „Allen Beteiligten macht dieses Projekt eine große Freude. Es stiftet Sinn und ermöglicht direkte Hilfe!“ Unterstützt werden Menschen im Nahen Osten. 

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