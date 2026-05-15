Noch ein Bienenstock für Salzburgs Erzbischof

Das Hilfsprojekt wird von der Caritas organisiert. Menschen mit Behinderung verarbeiten das Wachs im Dorf St. Anton in Bruck zu Teelichtern. Gläser und Dochte spendet eine Firma aus dem Tiroler Zillertal. Schüler der Mittelschule Adnet bemalten die Behausungen der Bestäuber.