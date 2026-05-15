Schüler bauten Käferburgen und Reptilienhotels

Zum Auftakt gab es für die Schüler einen Impulsvortrag des Entomologen Thobias Seifert über Käferökologie und einen des Ökologen Wolfgang Ressi über die Bedeutung von Kleinstrukturen für die Artenvielfalt. Danach ging es für die Drittklässler – und einige ihrer Eltern – selbst ans Werk in der Natur.