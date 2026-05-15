Schüler bauten Käferburgen und Reptilienhotels

Gemeinsam mit einigen Eltern packten Schüler der 3LW der HBLA Ursprung in Elixhausen kräftig an. In einer Praxiswerkstatt rückten dabei bedrohte Arten in den Mittelpunkt – und diese bekamen auch gleich passende „Unterkünfte“ spendiert.
Mehreren Fragen gingen die Schüler der HBLA Ursprung in ihrem eigens organisierten Projekt nach. Etwa jener, warum denn Käfer für gesunde Lebensräume wichtig sind. Dabei haben die Drittklässler auch selbst angepackt – und neue Lebensräume für bedrohte Arten wie den Balkenschröter, die Zauneidechse, verschiedene Wildbienenarten und die Ringelnatter erschaffen.
Zum Auftakt gab es für die Schüler einen Impulsvortrag des Entomologen Thobias Seifert über Käferökologie und einen des Ökologen Wolfgang Ressi über die Bedeutung von Kleinstrukturen für die Artenvielfalt. Danach ging es für die Drittklässler – und einige ihrer Eltern – selbst ans Werk in der Natur.
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