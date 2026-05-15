Firstfeier für die nächsten Spitalswohnungen

Vor einem Jahr war Spatenstich für den nächsten Bauabschnitt. Jetzt erfolgte bei der Lanserhofsiedlung an der Salzburger Moosstraße die Firstfeier. Die Wohnungen sind für Mitarbeiter der Landeskliniken reserviert.
Die gemeinnützige Gswb errichtet in dem dritten Bauabschnitt in vier Gebäuden 152 neue Wohnungen. Sie sind von 35 bis zu 85 Quadratmeter groß. Die Kosten betragen rund 30 Millionen Euro. In der Tiefgarage gibt es 170 Stellplätze. Bis September 2027 soll alles fertig sein.
Insgesamt entstehen auf dem Areal bis 2029 566 neue Wohnungen. Der Großteil ist für Mitarbeiter der Landeskliniken reserviert. 322 alte Wohnungen wurden abgetragen.
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