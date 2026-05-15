Firstfeier für die nächsten Spitalswohnungen

Die gemeinnützige Gswb errichtet in dem dritten Bauabschnitt in vier Gebäuden 152 neue Wohnungen. Sie sind von 35 bis zu 85 Quadratmeter groß. Die Kosten betragen rund 30 Millionen Euro. In der Tiefgarage gibt es 170 Stellplätze. Bis September 2027 soll alles fertig sein.