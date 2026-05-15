Ein ernster Test vor dem Start der Olympia-Quali

„Ich freue mich, wieder kämpfen zu dürfen.“ So blickt Judo-Hoffnung Elena Dengg auf ihre Wettkampf-Rückkehr am kommenden Wochenende in Benidorm (Spa) bei den European Open. Rund 500 Judoka aus 40 Nationen nehmen am Turnier an der Costa Blanca teil. Dengg ist eine von 15 Aktiven (fünf aus Salzburg), die Österreich vertreten.
Im Jänner hatte die Mariapfarrerin ihren bislang letzten Auftritt, ehe sie im Februar am rechten Knie operiert wurde. „Das erste Turnier nach einer Verletzung ist immer schwierig, aber ich sehe es als Training an“, sagte die 22-jährige Athletin von Sanjindo Bischofshofen, die abwartend ins Geschehen geht.
„Man muss realistisch sein und erkennen, dass man noch nicht wieder hundert Prozent fit ist“, sagte Dengg, die in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm kämpft. „Aber vor dem Start der Olympia-Qualifikation will ich noch Turniererfahrung sammeln.“ Die Quali für das Großereignis in Los Angeles 2028 startet Ende Juni.
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