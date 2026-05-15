Ein ernster Test vor dem Start der Olympia-Quali

Im Jänner hatte die Mariapfarrerin ihren bislang letzten Auftritt, ehe sie im Februar am rechten Knie operiert wurde. „Das erste Turnier nach einer Verletzung ist immer schwierig, aber ich sehe es als Training an“, sagte die 22-jährige Athletin von Sanjindo Bischofshofen, die abwartend ins Geschehen geht.