Neuer BSK-Spielort? Stadt Salzburg widerspricht!

„Wir haben eine Spielgemeinschaft eingereicht“, verkündete BSK-Frontmann Patrick Reiter noch am Donnerstag. Gemeinsam mit der Fortuna Salzburg unter dem Namen „SG BSK 1933 Fortuna“ möchte man ab der kommenden Saison an den Start gehen. Dazu reichte man beim Salzburger Fußballverband neben dem Bischofshofener Sportplatz, der dem BSK faktisch mit 1. Juli nicht mehr zur Verfügung steht, auch das Sportzentrum Nord ein.