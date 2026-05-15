Zwei Abgänge bei Zweitligist Austria Salzburg

„Theini hat immer 100 Prozent gegeben und sich voll mit der Austria identifiziert. Ich hab die Szenen geliebt, wenn er nach gewonnenen Zweikämpfen am Boden liegende Gegenspieler verbal nochmal wissen ließ, wer der Chef am Platz ist.“, streut Obmann David Rettenbacher seinem jetzt Ex-Schützling Rosen.