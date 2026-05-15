Zwei Abgänge bei Zweitligist Austria Salzburg

Fußball-Zweitligist Austria Salzburg lässt zwei Spieler ziehen. Wie die Violetten am Freitag bekannt gaben, verlässt Aufstiegsheld Matthias Theiner nach sieben Jahren den Klub. Auch ein Talent läuft künftig nicht mehr in violettem Dress auf.
Matthias Theiner und Nico Schiedermeier verlassen Fußball-Zweitligist Austria Salzburg. Die Maxglaner lassen somit zwei Aufstiegshelden ziehen.
Theiner wechselte im Sommer 2019 von Kufstein an die Salzach und wurde seither zweimal Westligameister und war fester Bestandteil der violetten Aufstiegsmannschaft im vergangtenen Sommer.
Theini hat immer 100 Prozent gegeben und sich voll mit der Austria identifiziert.
David RETTENBACHER, Obmann Austria Salzburg
„Theini hat immer 100 Prozent gegeben und sich voll mit der Austria identifiziert. Ich hab die Szenen geliebt, wenn er nach gewonnenen Zweikämpfen am Boden liegende Gegenspieler verbal nochmal wissen ließ, wer der Chef am Platz ist.“, streut Obmann David Rettenbacher seinem jetzt Ex-Schützling Rosen.
Talent kickt künftig in Bayernliga
Neben Matthias Theiner verlässt auch Nico Schiedermeier die Austria. Der 23-jährige Mittelfeldspieler stieg ebenfalls mit den Maxglanern in die zweite Liga auf und war in der Hinrunde an Westligist Kuchl ausgeliehen. Künftig kickt der Linksfuß für Bayernligist Kirchanschöring.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.