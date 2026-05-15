Lokalmatador bleibt bei den Zeller Eisbären

Mit großen Schritten planen die Zeller Eisbären den Kader für die kommende Saison. Nur einen Tag nach dem verkündeten Karriereende von Maxi Egger gaben die Pinzgauer am Freitag die Vertragsverlängerung eines Lokalmatadors bekannt.
Alexander Lahoda bleibt bei den Zeller Eisbären und geht beim Eishockey-Zweitligisten in seine vierte Saison. Das gaben die Pinzgauer am Freitagmittag offiziell bekannt.
Lokalmatador hofft in Zell auf Edelfan
Lahoda erzielte in der vergangenen Spielzeit insgesamt 21 Scorerpunkte und wurde zudem auch Papa. Nun hofft der 29-jährige Stürmer auch auf einen Edelfan. “Vielleicht kann meine Tochter kommende Saison schon ein paar mal mitkommen und bekommt schon ein bisschen mit, wie der Papa da spielt“, schmunzelte der Zeller.
Auch Chefcoach Marcel Rodman freut sich auf die nächste Tinte, die am Zeller See getrocknet ist. „Es ist sehr wichtig die einheimischen Spieler an Bord zu haben. Je mehr wir davon haben, desto mehr Herz ist in der Mannschaft. Alex hat letzte Saison noch einmal einen großen Schritt nach vorne gemacht“, sagte der Slowene.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.