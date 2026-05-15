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Hoffen auf Edelfan

Lokalmatador bleibt bei den Zeller Eisbären

Salzburg
15.05.2026 15:30
Bleibt ein Eisbär: Local-Hero Alexander Lahoda.
Bleibt ein Eisbär: Local-Hero Alexander Lahoda.(Bild: Johannes Radlwimmer)
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Von Salzburg-Krone

Mit großen Schritten planen die Zeller Eisbären den Kader für die kommende Saison. Nur einen Tag nach dem verkündeten Karriereende von Maxi Egger gaben die Pinzgauer am Freitag die Vertragsverlängerung eines Lokalmatadors bekannt. 

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Alexander Lahoda bleibt bei den Zeller Eisbären und geht beim Eishockey-Zweitligisten in seine vierte Saison. Das gaben die Pinzgauer am Freitagmittag offiziell bekannt. 

Lokalmatador hofft in Zell auf Edelfan
Lahoda erzielte in der vergangenen Spielzeit insgesamt 21 Scorerpunkte und wurde zudem auch Papa. Nun hofft der 29-jährige Stürmer auch auf einen Edelfan. “Vielleicht kann meine Tochter kommende Saison schon ein paar mal mitkommen und bekommt schon ein bisschen mit, wie der Papa da spielt“, schmunzelte der Zeller. 

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Auch Chefcoach Marcel Rodman freut sich auf die nächste Tinte, die am Zeller See getrocknet ist. „Es ist sehr wichtig die einheimischen Spieler an Bord zu haben. Je mehr wir davon haben, desto mehr Herz ist in der Mannschaft. Alex hat letzte Saison noch einmal einen großen Schritt nach vorne gemacht“, sagte der Slowene. 

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