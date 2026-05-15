Lokalmatador bleibt bei den Zeller Eisbären

Auch Chefcoach Marcel Rodman freut sich auf die nächste Tinte, die am Zeller See getrocknet ist. „Es ist sehr wichtig die einheimischen Spieler an Bord zu haben. Je mehr wir davon haben, desto mehr Herz ist in der Mannschaft. Alex hat letzte Saison noch einmal einen großen Schritt nach vorne gemacht“, sagte der Slowene.